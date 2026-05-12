Une mise à jour de Chrome force une barre inutile sur votre page d’accueil sans que vous puissiez l’enlever

Chrome 148 vient de débarquer avec un défaut gênant pour ceux qui aiment une interface épurée. Une barre s'affiche en permanence sur le nouvel onglet, résistant à tous les réglages. Des contournements existent en attendant un correctif.

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Crédits : 123RF

Les navigateurs web sont devenus le premier point d'entrée sur internet pour des milliards d'utilisateurs. Ils reçoivent des mises à jour régulières pour corriger des failles, améliorer les performances et affiner l'interface. Mais chaque nouvelle version peut aussi introduire des problèmes inattendus. Chrome allait même passer à une nouvelle version toutes les deux semaines pour corriger les bugs plus vite. Un rythme soutenu qui n'immunise pas contre les régressions.

Chrome 148, sorti début mai 2026, embarque un comportement inattendu qui perturbe la page d'accueil du navigateur. La mise à jour force l'affichage permanent d'une barre en haut de l'écran, impossible à masquer. Des failles critiques avaient pourtant récemment contraint le navigateur à déployer un correctif d'urgence. Chaque mise à jour peut autant résoudre des problèmes qu'en créer.

Chrome 148 bloque la barre de favoris sur le nouvel onglet malgré les paramètres et raccourcis clavier

La barre de favoris s'affiche désormais sur chaque nouvel onglet ouvert dans Chrome 148. Selon PiunikaWeb, les signalements se multiplient sur Reddit et sur les pages de support de Google. Aucun réglage ne permet de masquer la barre. Ni le raccourci clavier habituel, ni les paramètres d'apparence ne fonctionnent. Le bug touche Windows, Mac et Linux. Des centaines d'utilisateurs ont publié des témoignages similaires sur les forums de support. Plus surprenant, la barre apparaît même quand l'utilisateur n'a aucun favori enregistré, occupant alors la page d'un simple espace vide. Elle disparaît correctement sur les sites web, mais revient à chaque ouverture d'un nouvel onglet.

Ce dysfonctionnement s'apparente à un bug de régression. Chrome 148 a involontairement cassé une fonction qui marchait sans problème dans les versions précédentes. Même les options avancées du navigateur n'offrent aucune solution. En attendant un correctif officiel, quelques contournements existent. Regrouper tous ses favoris dans un seul dossier réduit l'encombrement de la barre. Des extensions comme Tabliss ou Infinity New Tab permettent aussi de remplacer la page du nouvel onglet. L'interface par défaut disparaît alors complètement. Revenir à la version précédente reste possible, mais cela expose l'utilisateur à des risques de sécurité. Google n'a pas encore communiqué officiellement, mais un correctif silencieux semble imminent.


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