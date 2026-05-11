Redmi Pad 2 Pro : la tablette passe à petit prix avec ce nouveau code !

Les French Days sont derrière, mais les promotions continuent sur AliExpress. Si vous cherchez une tablette polyvalente à prix accessible, la Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé. Normalement en vente à 351 €, elle est affichée à 185,71 € sur le site de e-commerce et, avec le code SRFR16, vous pouvez l’avoir à 169,71 € seulement !

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

AliExpress a réussi a devenir un site incontournable grâce à ses prix bas. Vous pouvez ainsi trouver de belles offres pour vous équiper sans vous ruiner. Vous souhaitez acheter une nouvelle tablette avec des caractéristiques avancées sans devoir casser votre PEL ? Ce bon plan est fait pour vous.

La marque Xiaomi est connue pour ses appareils au rapport qualité-prix imbattable. Et le géant du e-commerce propose en plus un code qui vous donne la possibilité de d’acheter la Redmi Pad 2 Pro à prix sacrifié ! Actuellement affichée à 185,71€ au lieu de 351 €, la tablette passe à seulement 169,71 € avec le code SRFR16. En plus, la livraison est offerte et rapide avec un retour gratuit si finalement vous changez d’avis !

Quelles sont les caractéristiques de la Redmi Pad 2 Pro ?

Ne vous fiez pas à son petit prix pour la juger, la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ne manque pas d’atouts ! Elle n’a rien à envier à des modèles plus chers puisqu’elle est équipée de la puissante puce Snapdragon 7s Gen 4 couplée à 6 Go de RAM. Elle permet de faire tourner des applications exigeantes sans aucun problème. Grâce à son espace de stockage de 128 Go, vous pouvez garder de nombreuses photos et vidéos directement votre tablette.

Côté écran, la Redmi Pad 2 Pro profite d’une belle dalle de 12,1 pouces, avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Les couleurs sont riches et les images contrastées. Enfin, sa batterie XXL de 12 000 mAh vous offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.


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