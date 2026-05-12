YouTube va vous permettre de retirer tous les éléments d’interface pour enfin voir correctement vos Shorts

YouTube travaille actuellement sur une option qui permet de retirer tout ce qui s'affiche sur votre écran lorsque vous visionnez des Shorts. Une fonctionnalité directement inspirée par ce que propose Instagram.

YouTube Shorts
Crédits : 123RF

Les YouTube Shorts ont beau être critiqués de toutes parts, ils n'en restent pas moins extrêmement populaires auprès des utilisateurs de la plateforme — comme à peu près tous les formats courts que l'on a vus pulluler sur Internet ces dernières années. Le service de streaming joue donc désormais un jeu d'équilibriste en tentant de contenter tout le monde. D'un côté, elle laisse la possibilité à ceux qui le souhaitent de purement et simplement retirer les Shorts de leur vue.

Mais pour les autres, Google ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités censées améliorer leur expérience. Bien entendu, on a vu se succéder les options boostées à l'IA, qui permettent surtout à YouTube de s'assurer un apport continu de vidéos publiées. Mais qu'en est-il de celles qui permettent véritablement de passer un meilleur moment sur la plateforme. C'est précisément ce que cherche à faire la firme, avec une nouvelle fonctionnalité repérée par le chercheur Radu Oncescu.

Sur le même sujet — YouTube Shorts fait le plein de nouveautés et l’une d’elle était très attendue, voici la liste

YouTube Shorts va remettre les vidéos au cœur de son expérience avec cette nouvelle option

Puisque tous les réseaux sociaux ont plus ou moins copié à la lettre la formule de TikTok pour leurs formats courts, toutes présentent la même interface : des possibilités d'interactions (likes, commentaires, partages) sur la droite et les informations concernant la vidéo et la personne qui l'a postée en bas à gauche. Tout cela prend donc un peu de place et il faut donc un certain temps pour s'y habituer.

Sauf si vous n'en avez aucune envie, auquel cas YouTube prépare une option spécialement pour vous. Baptisée Clear Screen (“écran épuré”), celle-ci permet très probablement de retirer tous les éléments d'interface autre que la vidéo pendant que l'on scrolle parmi les Shorts. Nous n'avons pas encore la fonctionnalité en action, mais celle-ci fonctionne sûrement comme Voir en plein écran disponible actuellement sur les Instagram Reels. On n'est plus à une copie près.


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