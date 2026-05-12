TikTok lance un abonnement payant pour supprimer les pubs

C'est officiel, il sera bientôt possible de payer pour ne plus voir de publicités dans le réseau social TikTok, mais pas (encore) partout. Combien ça coûte ? Qui peut y prétendre ? Qu'est-ce que ça change vraiment ? On vous dit tout.

Scroller sur TikTok, c'est l'assurance de tomber régulièrement sur des publicités. Un constat qui n'est pas l'apanage de l'application de vidéos verticales puisque les réseaux sociaux les plus utilisés ont depuis longtemps adopté ce modèle économique. Vous y accédez gratuitement, et en échange vous voyez des posts sponsorisés. En plus de confier vos données aux plateformes, rappelons-le. Mais en Europe notamment, les régulations sont de plus en plus strictes à ce sujet.

La mise en application des textes comme le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) pousse les grands groupes à modifier leurs pratiques. Meta a ainsi tenté d'introduire un abonnement payant pour supprimer les publicités sur Facebook. L'Union européenne rejette cependant l'idée, estimant qu'elle est contraire aux nouvelles lois en vigueur.

En toute logique, le Royaume-Uni n'est pas concerné. Depuis 2025, il est possible de payer pour supprimer les pubs Facebook et Instagram dans le pays. Et bientôt, ce sera pareil pour celles de TikTok.

L'abonnement TikTok pour ne plus voir de publicités arrive

C'est effet chez nos voisins anglais que le réseau social de ByteDance officialise la formule. “Au cours des prochains mois, les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus au Royaume-Uni pourront progressivement souscrire à une nouvelle formule d'abonnement sans publicité, TikTok Ad-Free. Ceux qui choisiront de ne pas s'abonner pourront continuer à utiliser TikTok comme avant, avec des publicités personnalisées“, peut-on lire dans le communiqué.

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Cela coûtera 3,99 livres sterling par mois, soit environ 4,60 €. Notez qu'au-delà du confort, s'abonner empêche aussi TikTok d'utiliser vos données à des fins publicitaires. Quel que soit le choix des utilisateurs, “leur expérience TikTok de base ne changera pas. Les utilisateurs continueront d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, créateurs et contenus qui font de TikTok une plateforme unique“. Pour le moment, TikTok ne parle pas d'étendre ce système à d'autres pays. Vu le précédent avec Meta, l'Union européenne devrait être épargnée.