iOS 26.5 est disponible sur iPhone, voici les nouveautés

Apple a déployé la mise à jour vers la version stable d'iOS 26.5 sur ses iPhone. Elle permet notamment le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS avec les mobiles Android.

apple iphone 17e test
Crédit : Phonandroid

Il s'agit sans doute de la dernière mise à jour importante avant iOS 27, Apple vient de rendre iOS 26.5 disponible pour tous les utilisateurs munis d'un iPhone compatible. Cette version apporte une nouveauté attendue depuis bien longtemps : le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre les iPhone et les appareils Android. La firme californienne aura traîné la patte, mais cette sécurité est enfin présente.

Les conversations protégées seront identifiables par une icône de cadenas. Le chiffrement est appliqué aussi bien pour les nouvelles conversations que pour les anciennes. Il est possible d'activer ou désactiver l'option dans Réglages > Messages > Messagerie RCS. Notez qu'il faut que l'appareil du correspondant prenne aussi en charge cette technologie pour qu'elle fonctionne. Pour l'instant, le chiffrement de bout en bout du RCS est encore en bêta et il faut que les opérateurs français mettent à niveau leur infrastructure pour qu'il soit opérationnel.

Des fonctions exclusives aux AirPods et Apple Watch disponibles sur les produits des autres marques

L’application Plans se dote d'une nouvelle section « Lieux suggérés ». On y trouve des recommandations basées sur la localisation et les recherches récentes. Rappelons que c'est dans cet espace qu'Apple prévoit de diffuser de la publicité et des résultats sponsorisés.

iOS 26.5 permet aussi de brancher l'iPhone avec un accessoire de son écosystème (Magic Keyboard ou Magic Mouse) en USB-C pour simplifier leur appairage Bluetooth. Et en exclusivité au sein de l'UE, dont la législation l'oblige, le système supporte désormais le jumelage de proximité avec les écouteurs sans fil tiers et l'interaction avec les notifications depuis une montre connectée tierce.

Un nouveau fond d’écran baptisé Pride Luminance fait son apparition, offrant 12 variantes et plusieurs options de personnalisation, avec des couleurs qui se réfractent de manière dynamique. Les iPhone équipés d'un écran compatible Always-On en tirent particulièrement bénéfice. Ce design Pride Luminance avait déjà été officialisé par la firme pour le cadran de l'Apple Watch, l'iPhone y a aussi droit.

Si vous ne recevez pas de notification vous invitant à installer iOS 26.5, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer la procédure.


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