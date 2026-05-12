Votre smartphone Samsung va bloquer les apps qui vous noient sous les notifications indésirables

Une nouvelle fonctionnalité de One UI va permettre aux utilisateurs de bloquer les applications qui ont tendance à envoyer trop de publicités sous la forme de notifications.

Marre de recevoir des notifications publicitaires en boucle ? Certaines applications abusent de notre patience, mais on ne veut pas les supprimer car elles nous sont utiles de temps en temps. Désactiver toutes les notifications peut faire craindre de perdre des informations importantes. Une possibilité est de personnaliser les notifications qu'on accepte, mais il faut effectuer la procédure manuellement pour chaque app, ce qui est rébarbatif. En outre, il est parfois difficile d'identifier les types de notifications à désactiver. Certaines apps disposent de plusieurs dizaines de catégories de notifications, à se demander si ce n'est pas fait exprès pour nous compliquer la tâche.

Samsung va nous aider à gérer de telles situations grâce à une nouvelle fonctionnalité qui est en train d'arriver sur ses smartphones. La dernière mise à jour Device Care du Galaxy Store introduit le “blocage des applications avec des pubs excessives”. Cette option avait été repérée au sein de One UI 8.5 il y a plusieurs mois déjà, elle est en train d'être rendue disponible.

Samsung lutte contre le spam de notifications

“Les applications envoyant fréquemment des alertes publicitaires seront mises en veille prolongée afin d'éviter tout désagrément. Vous pouvez consulter la liste des applications en veille prolongée dans les Paramètres”, est-il expliqué.

Deux niveaux d'intervention sont proposés aux utilisateurs. Pour le blocage de base, “les applications identifiées par Samsung comme envoyant fréquemment des publicités seront bloquées dès qu'elles seront détectées sur votre téléphone”, apprend-on. Mais il y a aussi une option de blocage intelligent. Dans ce cas, “les alertes sont analysées sur votre téléphone pour déterminer s'il s'agit de publicités et bloquées si elles sont fréquentes”. L'analyse peut toutefois ne pas toujours être fiable, prévient Samsung.

Le blocage intelligent permet de se débarrasser seulement des notifications publicitaires, tandis que celui de base ne laisse plus rien passer. Mais la première option n'est pas infaillible. Elle peut bloquer des notifications légitimes ou échouer à endiguer celles qui ne sont plus supposées être reçues.

Les Galaxy S26 ont déjà accès à cette fonction, cela devrait aussi être le cas des modèles qui passent à la version One UI 8.5.