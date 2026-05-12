Honor, Oppo et Vivo prépareraient des smartphones pliables en largeur

Décidément, tout le monde veut son smartphone pliable au format livre. Après Huawei et Samsung, des “tipsters” affirment que trois autres fabricants préparent leur propre modèle.

Huawei Pura X Max blanc
Le Huawei Pura X Max, pour illustration

Apple a souvent mis du temps à proposer ce qui fonctionne chez la concurrence. On se souvient de l'époque où la marque affirmait que personne ne voulait d'un smartphone à l'écran trop grand, avec le résultat que l'on connaît. Même chose suite à l'engouement suscité par les smartphones pliables. Samsung en arrive à sa 8e génération alors que l'on attend toujours le premier iPhone de ce genre.

Forcément, les nombreuses fuites concernant l'arrivée d'un iPhone Fold (qui devrait s'appeler iPhone Ultra) ravissent les fans. Surtout que la firme de Cupertino compte adopter un format “large”, ce qui n'est pas une première, mais aujourd'hui assez unique. Jusqu'à ce que les autres fabricants en décident autrement. Huawei dégaine le premier avec son Pura X Max, suivi de près par Samsung qui préparerait un Galaxy Z Fold Wide pour cet été, quelques semaines avant la sortie du modèle d'Apple. Et voici que trois autres constructeurs entreraient aussi dans la danse.

La mode des smartphones pliables “larges” est visiblement lancée

Selon les informations de différents “tipsters” fiables, dont Smart Pikachu, Honor, Oppo et Vivo veulent leur part du gâteau. Les trois entreprises chinoises seraient en train de développer leurs propres modèles de pliables au format livre. Toutes n'en sont pas au même point cela dit. Vivo proposerait ce format après son X Fold 6 à venir cette année, Oppo en est à la phase d'évaluation de l'idée, tandis qu'Honor travaillerait sur son exemplaire depuis pas mal de temps déjà et serait prêt à le dévoiler.

Lire aussi – L’iPhone Fold ne serait pas en retard finalement, mais avec des stocks limités

Autant dire que l'iPhone Ultra d'Apple ne risque pas de créer un effet “waouh” aussi important qu'espéré. Reste que le mobile devrait proposer des coins arrondis. Un choix que Samsung a apparemment écarté, préférant des coins droits. Plus qu'à patienter quelques mois pour voir si d'autres différences notables seront de la partie, à défaut d'une révolution.

Source : Weibo


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