Google déploie en ce moment le Pixel Drop de septembre 2026, la mise à jour d’Android avec son lot de nouveautés. Elles sont suffisamment diverses pour que chacun en trouve au moins une qui lui sera utile.

Posséder un smartphone Pixel de Google, c’est l’assurance de recevoir les mises à jour d’Android en premier. Que ce soit une nouvelle version du système d’exploitation ou ce que l’on appelle les Pixel Drop, ces mises à jour apportant des fonctionnalités inédites, en plus des classiques corrections de bugs et de failles de sécurité. Celle de septembre 2026 est justement en cours de déploiement sur les modèles éligibles.

Notez que toutes ne sont pas disponibles au même moment, certains pays étant parfois servis avant les autres. De la même manière, les conditions d’accès à chacune varient : parfois il faut un Pixel qui tourne sous Android 16 ou plus, parfois uniquement sous Android 17, voire simplement installer l’application Gemini. Cela étant dit, voyons ce que nous a concocté Google pour ce mois de rentrée scolaire.

Les nouveautés de la mise à jour Pixel Drop de septembre 2026

L’IA Gemini devient capable de se rappeler où vous avez rangé vos objets importants. Soit parce qu’ils sont équipés d’une balise Bluetooth comme un Pixel Tag, soit parce que vous avez dit à Gemini que votre passeport est dans le tiroir de votre table de chevet, par exemple. À partir de là, il suffit de demander à l’IA où se trouve tel objet et elle interrogera soit Find Hub, soit sa mémoire.

La deuxième nouveauté ravira celles et ceux souffrant de cinétose, communément appelé mal des transports. Il s’agit du mode spécial déjà aperçu fin août dernier. Son principe : ajouter des petites bulles colorées sur l’écran, qui bougent dans le même sens et en même temps que le véhicule. Les bulles sont personnalisables (couleur, taille, opacité) et il est possible de déclencher leur activation automatiquement.

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Gemini Live, qui permet d’utiliser l’IA en lui montrant ce que vous votez à travers la caméra du smartphone, gagne la Vision Guidée. Exemple d’usage parmi d’autres : vous êtes dans un magasin de souvenirs avec de nombreuses reproductions miniatures de monuments et vous en voulez un en particulier, sans le reconnaître. Lancez la Vision Guidée en filmant les étagères, dites ce que vous cherchez et Gemini vous guidera. Google précise que cette fonction nécessite seulement Gemini et Android 9 ou ultérieur.

Terminons avec deux options concernant les conversations dans Google Messages. D’abord la possibilité de partager et de mettre à jour des listes émanant de Google Keep. En la partageant, chaque participant à la conversation devient capable de la modifier directement dans Messages. Enfin, vous pouvez personnaliser vos discussions, avec un fond d’écran et une couleur de votre choix.