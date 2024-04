Depuis début avril 2024, Google a enfin lancé Find My Device ou Localiser mon appareil en bon français. A l'image de ce que propose déjà Apple avec ses Airtags, il s'agit d'un réseau de localisation qui permet aux utilisateurs de retrouver la trace de leur appareil Android. Dans cet article, nous allons détailler les différentes possibilités offertes par cette fonctionnalité.

Lors de la Google I/O 2023, Google a officiellement présenté son réseau “Find My Device” ou Localiser mon appareil dans la langue de Molière. Similaire à ce que propose déjà Apple avec ses Airtags, ce dispositif permet de localiser et sécuriser votre appareil Android (sous Android 9.0 ou supérieure) égaré, et si besoin, d'effacer la totalité des données qu'il contient.

Par ailleurs, Localiser mon appareil propose également des fonctionnalités supplémentaires pour retrouver son appareil et ses accessoires même s'ils sont hors connexion. Par défaut, votre smartphone Android stocke les localisations récentes chiffrées auprès de Google et participe au réseau Localiser mon appareil. En effet et comme chez Apple, Localiser mon appareil exploite les informations issues de tous les appareils Android à proximité pour retrouver la trace de votre smartphone perdu. A condition que les utilisateurs aient activé au préalable la fonctionnalité sur leur appareil respectif.

Ainsi, il pourra notamment notamment utiliser la localisation actuelle de votre appareil s'il est en ligne, une localisation récente et chiffrée depuis sa dernière connexion ou bien une localisation chiffrée issue d'autres appareils Android proches. D'abord déployée aux Etats-Unis et au Canada en début avril 2024, l'application Localiser mon appareil est d'ores et déjà disponible sur le Google Play Store en France. Dans cet article, nous vous allons voir ensemble comment exploiter son plein potentiel.

3 façons d'utiliser Localiser mon appareil

Localiser des appareils hors-ligne

En vous rendant sur l'application Localiser mon appareil ou bien via la version Web du service (vous devrez vous connecter avec votre compte Google), plusieurs options s'offrent à vous pour localiser un appareil perdu. Tout d'abord, vous retrouvez dans la liste votre smartphone, mais aussi les différents accessoires que vous avez pu relier à votre appareil.

Après avoir choisi l'appareil de votre choix, vous pourrez :

le faire sonner

Sécuriser l'appareil

Rétablir la configuration d'usine de l'appareil

En sécurisant l'appareil, votre smartphone sera immédiatement verrouillé avec son code, son schéma ou son mot de passe tandis que votre compte sera déconnecté. La localisation reste évidemment possible.

Concernant la dernière option, elle se destine avant toute chose aux appareils volés. Pour cause, elle permet d'effacer l'intégralité des données enregistrées sur votre appareil (à condition qu'il soit toujours en ligne). En revanche, sa position ne sera plus disponible… Notez que les propriétaires de Pixel 8 et Pixel 8 Pro jouissent d'un avantage non-négligeable. Grâce à leur SoC Tensor 3, les deux appareils peuvent être localisés même s'ils sont éteints ou que la batterie est à plat.

Tracer vos objets préférés via des traceurs Bluetooth compatibles

Tout comme Apple avec ses AirTags, Localiser mon appareil permettra de retrouver la trace de vos objets préférés (et non seulement votre smartphone) à l'aide de traceurs Bluetooth compatibles. Chipolo propose d'ores et déjà le One Point (un porte-clé connecté) et le Card Point (une carte connectée), deux trackers conçues pour exploiter le réseau Localiser mon appareil.

La marque Peebleblee compte également lancer dès le 27 mai 2024 plusieurs accessoires compatibles avec Localiser mon appareil. Trois formats différents seront proposés sous la forme de tag, de porte-clé et de carte. Notez que tous ces accessoires seront compatibles avec la fonctionnalité d'alerte de trackers inconnus lancée par Google en juillet 2023. D'autres constructeurs vont évidemment rejoindre la danse comme Motorola, Jio ou Eufy.

Partager et gérer des appareils

Avec Localiser mon appareil, il est également possible de laisser un ami ou un membre de la famille accéder à la surveillance d'un appareil équipé d'un traceur. Pratique par exemple si vous partagez des clés avec un colocataire, des bagages avec un compagnon de voyage ou vos clés de voiture avec votre conjoint(e). Au total, il est possible de partager votre accessoire avec 10 personnes maximum. Chacune d'entres elles pourra accéder quand elle le souhaite à la localisation de l'appareil via l'appli ou le portail web.

Voici les étapes à suivre :

Dans l'application Localiser mon appareil, sélectionnez l'accessoire que vous souhaitez partager

que vous souhaitez partager Appuyez maintenant sur Partager l'appareil

Suivez ensuite les instructions à l'écran pour envoyer une invitation par message, par mail ou avec Quick Share

Votre destinataire aura 24 heures pour accepter ou non l'invitation directement dans l'appli Localiser mon appareil. Ceci fait, il vous restera une petite chose à faire. Toujours dans l'app, il faudra confirmer le partage en cliquant sur l'accessoire concerné et Paramètres. Sélectionnez ensuite l'ami/membre de famille et confirmer l'opération. Bien entendu, le propriétaire peut arrêter le partage quand il le désire depuis l'application et l'onglet Paramètres de l'appareil concerné.