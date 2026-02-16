Windows 11 : impossible de télécharger certains ISO avec Rufus, le développeur accuse Microsoft de sabotage

Depuis quelques jours, il est impossible de télécharger les ISO de Windows 11 Insider directement depuis Rufus, l'outil qui permet de créer des clés USB bootable très facilement. Selon le développeur de l'application, il s'agit d'une restriction volontairement imposée par Microsoft.

Rufus est incontestablement l'un des outils les plus populaires pour créer des clés USB bootable et ainsi installer facilement les dernières versions de Windows — bien plus, à vrai dire, que Media Creation Tool, la propre application, de Microsoft. Et il semblerait que cette popularité ne soit justement pas au goût de la firme de Redmond. Depuis quelques jours, rien ne va plus entre les deux entités. En cause : un blocage supposément volontaire de la part de Microsoft qui limite les capacités de Rufus.

Depuis peu, il est en effet impossible de les ISO de Windows 11 Insider directement depuis Rufus, une fonction pourtant historique de l'utilitaire (en partie responsable, d'ailleurs, de sa popularité). Les serveurs de Microsoft refusent fermement et renvoient un message d'erreur sans plus d'explication. Pourtant, ces ISO sont parfaitement accessibles depuis le site dédié de Microsoft. Pour Pete Batard, créateur de Rufus, cela ne fait aucun doute : la firme de Redmond tente de nuire à son application.

Microsoft tente-t-il volontairement de bloquer Rufus ?

Ce n'est pas la première fois que Microsoft tente de limiter les téléchargements abusifs de ses ISO, notamment pour bloquer les utilisateurs suspects. Seulement voilà, cela n'est pas non plus la première fois que ce genre de mesure impacte directement Rufus. L'utilitaire a déjà souffert d'une restriction similaire en 2022 rendant impossible le téléchargement d'ISO. Cette fois, la chose est encore plus sérieuse, puisque même les utilisateurs les plus avancés ne peuvent accéder aux fichiers d'installation.

“En bref, je suis presque sûr que Microsoft a payé l'un de ses employés pour trouver un moyen de bloquer explicitement les téléchargements Fido, puis l'a déployé sur ses serveurs”, écrit Pete Batard sur Github. Difficile en effet de ne pas penser que la firme de Redmond cherche par ce moyen à empêcher de contourner les restrictions d'installation de Windows 11 sur des machines non compatibles. Ou simplement de garder un contrôle complet sur qui télécharge son OS, et surtout comment.

