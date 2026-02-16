L’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Pixel va avoir droit à sa propre application et c’est une excellente nouvelle

Certaines fonctionnalités intégrées à Android sont tellement utilisées qu'elles finissent par devenir des applications à part entière. Cela a été le cas pour l'application Météo, et Google s'apprête à réitérer l'expérience avec une autre fonction très appréciée des utilisateurs.

Les smartphones Pixel bénéficient de plusieurs fonctionnalités exclusives dans l'écosystème Android et ses utilisateurs ne se privent pas d'y avoir recours lorsque nécessaire. Si bien que certaines d'entre elles deviennent extrêmement populaires, poussant Google à en faire des applications à part entière, les rendant alors disponibles pour tous les utilisateurs Android, quel que soit leur smartphone. Cela a notamment été le cas pour l'appli.

Aujourd'hui, une autre de ces fonctionnalités s'apprête à recevoir le même traitement. C'est ce que suggère en tout cas une ligne de code découverte par nos confrères de 9to5Google dans la dernière APK d'Android System Intelligence. Vous l'aurez compris, cette fonction est propulsée par ce module de l'OS, au même titre que Live Caption ou encore Smart Text Selection. Et si vous ne l'aviez pas encore compris, il s'agit effectivement d'En écoute (Now Playing).

Plus besoin d'un Google Pixel pour profiter de cette fonctionnalité géniale

Pour ceux qui ne le sauraient pas, En écoute est concrètement un Shazam permanent. La fonctionnalité analyse en temps réel la musique jouée autour de vous et retrouve le titre et l'interprète du morceau, puis permet de les écouter sur un lecteur dédié. Il s'agit d'une des fonctions les plus anciennes des Pixel et, du fait qu'elle soit directement intégrée à Android, souffre largement de cette ancienneté puisqu'elle n'a eu droit qu'à quelques mises à jour.

Mais il semblerait donc qu'En écoute aura bientôt droit à son application. 9to5Google a par ailleurs déjà déniché l'icône de cette dernière, indiquant que son déploiement approche à grands pas. Il y a de grandes chances que celui-ci ait lieu le mois prochain, lors du traditionnel Feature Drop de mars. On espère que cela permettra à En écoute de récupérer certains fonctions bien pratiques, notamment l'onglet Favoris récemment perdu.