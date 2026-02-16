L’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Pixel va avoir droit à sa propre application et c’est une excellente nouvelle

Certaines fonctionnalités intégrées à Android sont tellement utilisées qu'elles finissent par devenir des applications à part entière. Cela a été le cas pour l'application Météo, et Google s'apprête à réitérer l'expérience avec une autre fonction très appréciée des utilisateurs.

google pixel 10 pro fold test

Les smartphones Pixel bénéficient de plusieurs fonctionnalités exclusives dans l'écosystème Android et ses utilisateurs ne se privent pas d'y avoir recours lorsque nécessaire. Si bien que certaines d'entre elles deviennent extrêmement populaires, poussant Google à en faire des applications à part entière, les rendant alors disponibles pour tous les utilisateurs Android, quel que soit leur smartphone. Cela a notamment été le cas pour l'appli.

Aujourd'hui, une autre de ces fonctionnalités s'apprête à recevoir le même traitement. C'est ce que suggère en tout cas une ligne de code découverte par nos confrères de 9to5Google dans la dernière APK d'Android System Intelligence. Vous l'aurez compris, cette fonction est propulsée par ce module de l'OS, au même titre que Live Caption ou encore Smart Text Selection. Et si vous ne l'aviez pas encore compris, il s'agit effectivement d'En écoute (Now Playing).

Sur le même sujet – Le VPN gratuit de votre Google Pixel va vous éviter bien des oublis grâce à cette mise à jour

Plus besoin d'un Google Pixel pour profiter de cette fonctionnalité géniale

Pour ceux qui ne le sauraient pas, En écoute est concrètement un Shazam permanent. La fonctionnalité analyse en temps réel la musique jouée autour de vous et retrouve le titre et l'interprète du morceau, puis permet de les écouter sur un lecteur dédié. Il s'agit d'une des fonctions les plus anciennes des Pixel et, du fait qu'elle soit directement intégrée à Android, souffre largement de cette ancienneté puisqu'elle n'a eu droit qu'à quelques mises à jour.

Mais il semblerait donc qu'En écoute aura bientôt droit à son application. 9to5Google a par ailleurs déjà déniché l'icône de cette dernière, indiquant que son déploiement approche à grands pas. Il y a de grandes chances que celui-ci ait lieu le mois prochain, lors du traditionnel Feature Drop de mars. On espère que cela permettra à En écoute de récupérer certains fonctions bien pratiques, notamment l'onglet Favoris récemment perdu.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce bug agaçant sur YouTube fait disparaître les commentaires des vidéos

Un bug étrange touche actuellement YouTube sur ordinateur. Les commentaires disparaissent soudainement sous certaines vidéos, sans explication claire. De nombreux utilisateurs signalent le problème depuis plusieurs jours. YouTube multiplie les…

Installez la dernière mise à jour de Windows 11, elle corrige ces deux bugs insupportables

Microsoft confirme dans une note de mise à jour avoir corrigé deux bugs particulièrement pénibles lors du dernier Patch Tuesday. N’oubliez pas de l’installer si vous êtes concerné. Un autre…

L’homme qui a créé les consoles Sega de votre enfance est mort

Hideki Sato, ancien PDG de Sega et créateur de ses consoles les plus célèbres, vient de décéder. Il a grandement participé à la popularisation du jeu vidéo dans son ensemble….

D’après Microsoft, l’IA va remplacer les cadres et employés de bureau dans moins de 2 ans

L’intelligence artificielle pourrait bouleverser le monde du travail bien plus vite que prévu. Le patron de Microsoft AI estime que la plupart des emplois de bureau seront automatisés d’ici 18…

IA

iOS 27 : l’autonomie de votre iPhone devrait être meilleure, même s’il n’est plus tout jeune

Apple est en train de développer le prochain changement de version de son système d’exploitation : iOS 27. Si sa conception se déroule principalement sous le signe de l’IA, cette…

Samsung Galaxy S26 : fenêtre de sortie, prix, fiche technique… Le point sur les toutes les rumeurs et les informations confirmées

Dans un marché tendu, Samsung renouvelle sa gamme premium avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Ces modèles valent-ils le coup ? Design, performances, autonomie, photo, on fait le…

Comment les VPN évoluent pour offrir une protection renforcée contre les menaces en ligne

Ces dernières années, les VPN ont évolué bien au-delà de leurs fonctionnalités d’origine, face aux nombreux défis liés à la sécurité en ligne. Comment deviennent-ils des alliés de poids pour…

Protocole WireGuard : fonctionnement, avantages et VPN compatibles

WireGuard est un protocole VPN moderne reconnu pour sa rapidité, sa stabilité et sa légèreté. Il est aujourd’hui largement adopté par les VPN pour améliorer les performances des connexions sécurisées….

Pragmata : prix, date de sortie, scénario… Tout ce qu’il faut retenir en 5 minutes du jeu de Capcom

Pragmata fait partie des titres les plus attendus de 2026, et témoigne de la bonne forme actuelle de son éditeur Capcom. Prévu pour sortir deux mois après Resident Evil Requiem,…

Bon plan TV S95F : Samsung propose une grosse remise sur sa meilleure TV OLED

Samsung baisse fortement le prix de la TV OLED la plus avancée du moment. Le modèle S95F sorti l’année dernière est en promotion dans ses versions de 55 pouces et…