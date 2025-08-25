A l’approche de la rentrée scolaire, voici comment transformer son smartphone en compagnon d’études

Pour des millions d'enfants, de collégiens, de lycéens et d'étudiants, il sera bientôt l'heure de revenir en classe… Avec un smartphone dans la poche. Et plutôt que de le voir comme une source de distraction, on vous explique comment le configurer pour rester concentré à 100 %.

Les vacances d'été touchent à leur fin, et dès ce 1er septembre, il sera l'heure pour des millions de collégiens, de lycéens et d'étudiants de reprendre le chemin des classes. Et sauf rares exceptions, tout ce beau monde va faire sa rentrée avec un smartphone dans la poche.

Les statistiques ne mentent pas sur ce point. Près de 82 % des 11-14 ans possèdent un smartphone en France si l'on en croit le baromètre numérique de l'ARCOM publié en 2023. Chez les étudiants, c'est encore plus d'après Statista : 98 % des 18-24 ans en ont un.

Les smartphones n'ont plus la cote à l'école

Seulement, ces appareils n'ont plus forcément la cote dans le milieu scolaire. En plus d'être une terrible source de distraction, son utilisation prolongée peut nuire à la santé des plus jeunes, à leur capacité de concentration, au développement de leur esprit critique et de leur socialisation.

En outre et comme l'ont démontré de nombreuses études sur le sujet, le smartphone est souvent à l'origine d'incivilités et de perturbations au sein des établissements scolaires : racket, vol, cyberharcèlement, diffusion et partage de contenus violents (pornographie, accidents, jeux dangereux, etc.).

Cette rentrée 2025 sera d'ailleurs marquée en France par le déploiement du dispositif “Portable en pause”. Pour rappel, cette mesure prévoit l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables à l'école et au collège. Après une première expérimentation positive dans une centaine de collèges en 2024, le dispositif va donc être généralisé dans tous les établissements d'ici la fin 2025.

Comment transformer son smartphone pour les études

Néanmoins, le smartphone peut être un formidable compagnon d'étude. Des applications existent pour rester organisé et à jour dans ses cours, pour garder le contact avec ses professeurs et ses amis, pour gagner en concentration ou en efficacité. Dans cet article, nous allons justement vous donner quelques conseils pour faire de votre smartphone un précieux camarade de classe virtuel. En piste !

1. Libérer de l'espace de stockage

En premier lieu, il est important de s'assurer que la capacité de stockage de votre smartphone n'est pas pleine. Pour cause, il vous faudra de l'espace pour sauvegarder vos cours, vos devoirs et tous les projets que vous allez devoir mener à bien durant l'année scolaire.

Parmi les options gratuites, on vous conseille d'opter pour Google Drive. La solution de stockage de Google est idéal pour enregistrer vos notes, vos cours, etc. Et si vous avez enregistré votre compte Google sur plusieurs appareils, votre smartphone et votre Chromebook par exemple, vous pouvez accéder à l'ensemble de vos données partout. Attention toutefois, Google Drive propose seulement 15 Go de stockage aux utilisateurs gratuits. Alors, n'hésitez pas à faire le ménage régulièrement pour ne pas vous retrouver à court. Voici comment faire :

Ouvrez Google Drive sur votre smartphone et pressez le menu hamburger en haut à gauche

Cherchez maintenant l'onglet Stockage , puis Nettoyer l'espace

, puis Faites de la place en supprimant les éléments suggérés par Google comme les photos et vidéos volumineuses, les fichiers Drive ou les e-mails avec des pièces jointes lourdes

Rappelons que les 15 Go offerts par Google sont utilisés pour Google Drive, mais aussi pour Gmail et Google Photos. Un détail important à prendre en compte, surtout si vous aimez prendre des photos à la pelle… Des clichés qui viendront directement occuper votre précieux espace.

2. Faire le tri dans les applis

On le sait, notre smartphone peut vite se transformer en une source de distractions infinies. Entre les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les plateformes de streaming, on peut rapidement se retrouver à scroller durant des heures.

La première étape pour rendre son téléphone moins “attractif” consiste donc à faire un grand ménage de printemps dans votre bibliothèque d'applis. Tout d'abord, n'hésitez pas à dégager toutes les applications inutilisées :

Dans les paramètres de votre smartphone, cherchez l'onglet Applications

Dans la partie Général, appuyez ensuite sur Applis inutilisées pour accéder à la liste de tous les applis qui n'ont pas été lancées depuis plusieurs semaines

pour accéder à la liste de tous les applis qui n'ont pas été lancées depuis plusieurs semaines Supprimez-les



3. Fixer des limites sur les applis

Bien entendu, on ne vous invite à transformer votre smartphone en une brique vide de tout divertissement. Néanmoins, vous pouvez faire en sorte de réduire son impact sur votre concentration, notamment en fixant des limitations d'utilisation pour les applis. On vous explique comment faire :

Toujours dans les Paramètres de votre smartphone, rendez-vous dans l'onglet Bien-être numérique et contrôle parental

de votre smartphone, rendez-vous dans l'onglet Dans la partie Pour déconnecter , cherchez l'option Limites pour les applications

, cherchez l'option Choisissez l'application de votre choix (vous pouvez en sélectionner plusieurs) et appuyez sur le bouton en forme de sablier pour appliquer une limite de temps d'utilisation

4. Désactiver les notifications pour plus de tranquillité

Un autre problème avec les smartphones, c'est qu'on est régulièrement assailli par une quantité terrifiante de notifications. De quoi transformer son appareil à une machine à ding-ding permanente. Fort heureusement, il est possible de mettre tout ça en sourdine :

Dans les Paramètres, cherchez l'onglet Notifications > Notifications des applis

Dans les options de filtrage, sélectionnez toutes les applis

Prenez maintenant quelques minutes pour désactiver les notifications sur l'ensemble de vos applications

5. Organiser son écran d'accueil

L'écran d'accueil réunit l'ensemble de vos applications. Dans un souci de rester organisé, on vous conseille de les ranger par catégorie. De cette manière, vous gagnerez du temps pour les retrouver, tandis que vous pourrez placer les applis les plus “nuisibles” (réseaux sociaux, streaming, etc.) sur les dernières pages. De quoi réduire la tentation d'y accéder.

Pour créer des dossiers sur un appareil Android, il n'y a rien de bien compliqué :

Depuis votre page d'accueil, effectuez une pression longue sur l'icône d'une appli

Déplacez-là maintenant vers une appli similaire pour créer instantanément un dossier

Ajoutez ensuite un nom au dossier en appuyant sur le bouton Modifier le nom

Avec 5 ou 6 dossiers, vous devriez être en mesure de regrouper l'ensemble de vos applications essentielles.

6. Installer des applis utiles pour les études

Il existe de nombreuses applications utiles pour faciliter l'organisation de vos études ou de votre quotidien à l'école/collège/lycée. Que ce soit pour gérer son emploi du temps, organiser ses tâches, optimiser sa vie sur le campus, il existe des solutions gratuites sur votre smartphone.

Pour gérer son emploi du temps : Planning Scolaire (iOS), Agenda scolaire (Android), My Study Life (Android et iOS)

: Planning Scolaire (iOS), Agenda scolaire (Android), My Study Life (Android et iOS) Pour organiser ses tâches et ses projets : Trello (iOS et Android), Evernote (iOS et Android), Miro (iOS et Android), Taskade (iOS et Android)

: Trello (iOS et Android), Evernote (iOS et Android), Miro (iOS et Android), Taskade (iOS et Android) Pour mieux vivre en campus étudiant : Affluences (pour connaître la fréquentation d'une B.U ou d'un restaurant étudiant, iOS et Android), Crous Mobile (pour avoir la liste des restos U, iOS et Android), Izly (pour payer avec son smartphone sur les campus, iOS et Android)

: Affluences (pour connaître la fréquentation d'une B.U ou d'un restaurant étudiant, iOS et Android), Crous Mobile (pour avoir la liste des restos U, iOS et Android), Izly (pour payer avec son smartphone sur les campus, iOS et Android) Pour scanner des documents : CamScanner (iOS et Android), Adobe Scan (iOS et Android)

Sur le site officiel etudiant.gouv.fr, vous pouvez trouver une liste complète des applications utiles pour tout ceux qui sont toujours sur les bancs de l'école.