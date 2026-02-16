Samsung montre l’impressionnante caméra du Galaxy S26 Ultra… dans cette vidéo générée par IA

Samsung commence à teaser les performances photo du Galaxy S26 Ultra. Une nouvelle vidéo met en avant ses capacités en basse lumière avec des images spectaculaires. Problème, le contenu de cette séquence a été généré ou amélioré grâce à l’intelligence artificielle.

À quelques jours de leur présentation officielle prévue le 25 février 2026, les Galaxy S26 continuent de se dévoiler. Les fuites se sont multipliées ces dernières semaines, révélant le design des modèles, dont un Galaxy S26 Ultra violet aperçu dans une vidéo à 360 degrés. Samsung a également confirmé plusieurs éléments techniques, notamment le retour d’un bloc photo unifié au dos des appareils.

Côté caractéristiques, le Galaxy S26 Ultra se distingue par un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture f/1.4. Cette ouverture plus large doit améliorer la capture de lumière en conditions nocturnes. Le smartphone embarque aussi un téléobjectif périscopique de 50 MP et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Europe. Après les fiches techniques et les rendus, Samsung commence désormais à communiquer sur les performances concrètes de son appareil photo. La marque insiste particulièrement sur la photographie nocturne améliorée.

La vidéo promotionnelle du Galaxy S26 Ultra a été générée avec l’aide de l’intelligence artificielle

Samsung a récemment publié une vidéo censée démontrer les capacités du Galaxy S26 Ultra en basse lumière. On y voit des scènes nocturnes détaillées, avec un niveau de netteté et de luminosité impressionnant. Cependant, un avertissement apparaît à la fin de la séquence. Il précise que le contenu a été généré ou amélioré à l’aide d’outils d’intelligence artificielle.

Cette mention change la portée de la démonstration. Il devient difficile de déterminer si les images reflètent fidèlement les performances réelles du capteur. Samsung avait déjà diffusé d’autres vidéos similaires pour mettre en avant les progrès photo du modèle Ultra. Avec ce nouveau disclaimer, il est désormais impossible de savoir si ces précédentes démonstrations reposaient aussi sur un traitement par IA. Il faudra attendre les premiers tests indépendants pour mesurer les véritables capacités du Galaxy S26 Ultra en conditions réelles. Les comparatifs face au Galaxy S25 Ultra et aux iPhone récents permettront aussi d’évaluer les progrès annoncés par le constructeur coréen.