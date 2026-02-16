VIDEO

Installez la dernière mise à jour de Windows 11, elle corrige ces deux bugs insupportables

Microsoft confirme dans une note de mise à jour avoir corrigé deux bugs particulièrement pénibles lors du dernier Patch Tuesday. N'oubliez pas de l'installer si vous êtes concerné.

Windows écran bleu de la mort
Crédits : 123RF

Un autre jour, un autre bug de Windows 11. Et même deux. Microsoft reconnait que son système d'exploitation est particulièrement capricieux en ce moment. Mais bien que l'entreprise promette de faire le nécessaire, il lui faut du temps. En attendant, les bugs continuent presque à chaque mise à jour. Parfois, la firme de Mountain View annonce l'arrivée imminente d'un correctif. Parfois, comme ici, ce n'est que lors du déploiement de ce dernier qu'elle avoue qu'en effet, il y avait un souci.

Le 10 février 2026, premier mardi du mois, a vu débarquer la mise à jour mensuelle principale de Windows 11. Le fameux “Patch Tuesday”. C'est dans ses notes que l'on voit ce sur quoi Microsoft à mis l'accent. En l'occurrence un bug entraînant un écran noir de la mort (l'écran bleu de la mort est devenu noir en 2025) suivant le modèle de votre carte graphique, et un autre qui vous empêche de vous connecter au Wi-Fi dans une situation précise.

Le dernier Patch Tuesday de Windows 11 met fin à deux bugs pénibles

Concernant le bug avec écran noir, Microsoft nous dit : “cette mise à jour corrige un problème où certaines configurations GPU ont pu récemment rencontrer une erreur système liée à dxgmms2.sys, entraînant l'erreur KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE“.

Nous n'avons pas plus de détails sur les cartes graphiques concernées, ni dans quelles circonstances exactes le problème survient. Des internautes indiquent l'avoir vu en jouant à Genshin Impact alors que la Protection de la pile en mode noyau appliquée par le matériel était activée sur leur PC. C'est la traduction littérale de “Kernel Mode Hardware-enforced Stack Protection“.

Lire aussi – Windows 11 : Microsoft prépare un énorme changement qui va vous impacter au quotidien

Sur le deuxième bug, on peut lire : “cette mise à jour résout un problème qui empêchait certains appareils de se connecter à certains réseaux Wi-Fi WPA3 personnels. Le problème peut se produire après l’installation de KB5074105“. Le chiffre fait référence à un correctif déployé fin janvier. Si vous êtes touché par l'une ou l'autre de ces défaillances, vous savez quoi faire désormais.


