Google va modifier le fonctionnement de ses services, voici ce qui change pour vous

Pour se conformer au Digital Markets Act européen entrant en vigueur le 6 mars 2024, Google annonce des modifications sur Android, Chrome, son moteur de recherche et d'autres services. Voici les changements.

Le 6 mars 2024 sera une date majeure dans le monde de la Tech. Elle marque l'entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en Europe. À ne pas confondre avec le Digital Services Act (DSA), le texte implique de nombreux changements pour les utilisateurs de produits Microsoft, Apple ou encore Google. Chaque géant américain va en effet devoir apporter des modifications à ses produits et ils seront très concrets. On pense par exemple à la création d'un App Store destiné à l'Union européenne et distinct de l'actuel magasin d'applications sur iPhone et Mac.

Chez Google, cela va entraîner pas mal de transformations sur presque tous les services. Android, le navigateur Chrome, le moteur de recherche, YouTube… Il n'y aura pas d'options supplémentaires sur chacun d'entre eux, mais on y verra les conséquences des nouveaux choix qui s'offriront aux européens à partir de mars. Notez que certains changements se feront de manière unilatérale, sans que vous puissiez les refuser ou les paramétrer.

Voici les changements apportés aux services Google suite à l'entrée en vigueur du DMA en Europe

La première nouveauté est la possibilité de garder lier ou non différents services Google, parmi les suivants :

Recherche

YouTube

Services publicitaires

Google Play

Chrome

Google Shopping

Google Maps

Vous pouvez décider de tous les garder lier, aucun, ou certains seulement. Concrètement, les services associés partagent vos données entre eux, par exemple pour “mieux personnaliser les contenus et les annonces en fonction de vos paramètres”. Google prévient que cela peut avoir certains effets non souhaités. Ainsi, “lorsque la recherche Google et Maps ne sont pas associés, les réservations effectuées dans la recherche Google ne s'affichent pas dans Google Maps”. S'ils ne sont plus associés, la recherche Google, YouTube et Chrome afficheront des suggestions et des recommandations moins personnalisées également.

Ensuite, les résultats du moteur de recherche vont s'afficher un peu différemment, surtout concernant les recommandations d'hôtels ou de produits à acheter. On verra ainsi “des emplacements dédiés comprenant un groupe de liens vers des sites de comparaison sur le Web […] pour aider les utilisateurs à affiner leur recherche, notamment en concentrant les résultats uniquement sur les sites de comparaison”. Google précise que “pour des catégories telles que les hôtels”, la firme va “tester un espace dédié aux sites de comparaison et aux fournisseurs directs afin d'afficher des résultats individuels plus détaillés, notamment des images, des notes et bien plus encore”.

En ce qui concerne Android et Chrome, le DMA va forcer Google à faciliter le changement de navigateur et de moteur de recherche par défaut. L'entreprise ne donne pas de détails, mais indique que cela prendra la forme “d'écrans de sélection supplémentaires”. Ces derniers apparaîtront au moment de configurer un smartphone sous Android, mais aussi sur le navigateur Chrome, aussi bien sur mobile, iOS inclus, que sur ordinateur.

Le dernier changement majeur s'adresse surtout aux développeurs d'applications. Dans un premier temps, Google annonce qu'il va renforcer son outil de transfert de données “Takeout”, qui permet de les télécharger librement et de les basculer dans un autre service tiers. Mais la vraie nouveauté sera que les développeurs pourront en faire de même avec leurs API. En simplifiant, rappelons qu'il s'agit d'un programme permettant à deux applications de communiquer entre elles grâce à un ensemble de protocoles.

Google accepte de se conformer au DMA, mais à contrecœur

Google va implémenter toutes ces modifications parce qu'il n'a pas vraiment le choix. La firme de Moutain View n'hésite d'ailleurs pas à faire savoir qu'elle n'attend pas le 6 mars 2024 avec impatience. “Même si nous soutenons bon nombre des ambitions du DMA en matière de choix pour les consommateurs et d'interopérabilité, les nouvelles règles impliquent des compromis difficiles, et nous craignons que certaines de ces règles ne réduisent les choix offerts aux citoyens et aux entreprises en Europe”.

Il faudra bien sûr attendre avant de dire si le DMA a un impact positif ou négatif. Il y aura d'autres annonces de la part de Google à mesure que la date butoir approche. Le but sera de préciser les changements apportés, dans la mesure où ils sont encore en phase de test.

Source : Google