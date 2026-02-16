L’homme qui a créé les consoles Sega de votre enfance est mort

Hideki Sato, ancien PDG de Sega et créateur de ses consoles les plus célèbres, vient de décéder. Il a grandement participé à la popularisation du jeu vidéo dans son ensemble.

Avant de devenir l'éditeur et développeur de renom que l'on connaît aujourd'hui, évidemment responsable de la saga Sonic mais aussi des Yakuza (Like A Dragon) et, notre petit choucou, Alien: Isolation, Sega était avant tout un consolier. Et pas n'importe quel consolier : celui qui, bien avant Sony et Microsoft, avait déjà lancé une certaine guerre des consoles contre Nintendo. Les plus jeunes vous parleront de la Dreamcast ou de la Saturn. Les plus anciens évoqueront avec des étoiles dans les yeux la manette franchement étrange de la Genesis.

On doit en partie cet immense pan de l'histoire du jeu vidéo à Hideki Sato, malheureusement décédé ce samedi 14 février. Son âge exact n'était pas connu, mais on sait qu'il avait passé la barre des 75 ans. Celui que l'on appelait sobrement “le père du hardware Sega” avait rejoint Sega en 1971, à l'heure où les bornes d'arcade n'en étaient encore qu'à leur balbutiement, avant de devenir PDG de la firme dans les années 2000. Il quitta l'entreprise en 2008.

Hideki Sato, designer des consoles Sega, est décédé

« Il était véritablement une figure emblématique qui a marqué l'histoire du jeu vidéo japonais et captivé les fans de Sega à travers le monde », peut-on lire dans l'annonce de la mort de Hideki Sato publiée dans Beep21. « L'enthousiasme et l'esprit pionnier de cette époque resteront à jamais gravés dans le cœur et la mémoire d'innombrables fans. Repose en paix. » Difficile de dire si Hideki Sato reconnaissait l'entreprise qu'il a dirigée dans celle qu'elle est devenue aujourd'hui.

Après une longue traversée du désert suite à son retrait du marché console, Sega s'est retrouvé une seconde jeunesse dans l'édition de jeux vidéo, qui est venue accompagner son activité de création de toujours. Entre-temps, la firme s'est aussi lancée dans quelques projets de produits dérivés qui ont fait lever quelques sourcils. Mais personne n'a oublié l'âge de Sega. « Nous avions le sentiment que, d'ici peu, les consommateurs apprécieraient les jeux vidéo avec le même plaisir qu'ils éprouvaient à écouter de la musique », racontait Hideki Sato à Famitsu.