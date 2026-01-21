Android 16 continue de faire planter les applications Microsoft, mais Google aurait une solution

Malgré ce que Google avançait dans les notes concernant la dernière mise à jour bêta d'Android 16 QPR3, les problèmes avec les applications Microsoft sont toujours là. Un autre correctif est en route.

Installer la version bêta d'un système d'exploitation n'est pas sans risque. Certes, cela permet de tester des fonctionnalités avant tout le monde, mais c'est aussi s'exposer à des bugs dont certains peuvent être gênants. Mais n'oublions pas qu'il y a des bêtas déclarées comme sûres pour un usage quotidien par leurs développeurs. Par exemple celle d'Android QPR, les mises à jour trimestrielles de Google. La dernière en date, Android QPR3 bêta 2, semble faire exception.

Déployée sur les Pixel 6 et ultérieurs, elle est censée corriger un problème de taille : les applications Microsoft se ferment dès qu'on les ouvre. Teams, Outlook, PowerPoint… Toutes sont concernées. Les utilisateurs atteints sont donc ravis d'apprendre que cela sera bientôt de l'histoire ancienne, sauf qu'ils n'en est rien. Plusieurs écrivent sur les forums officiels ou sur Reddit que le bug persiste.

Google pense avoir trouvé comment faire fonctionner les applis Microsoft avec Android 16

Corriger le souci semble complexe tant il est difficile de trouver un point commun parmi les victimes. Pour certaines, aucune application Microsoft ne fonctionne. Pour d'autres, seulement certaines. Enfin, on trouve également des gens pour qui tout va bien, bien qu'ils possèdent la même configuration qu'une personne touchée. Chacun y va de sa proposition, sans succès. Au moins un internaute raconte que l'appli Microsoft Launcher est concernée elle aussi.

En attendant d'y voir plus clair, Google aurait trouvé la solution. Il faut installer la dernière version bêta de l'appli Microsoft Intune. Elle sert surtout dans le cadre professionnel pour gérer une flotte d'appareils et les accès auxquels chaque collaborateur a droit. Bien sûr, il reste également possible de revenir à une version précédente d'Android 16, avant l'arrivée du bug. Cela peut se faire sans effacer toutes les données du smartphone désormais. En revanche, il faudra peut-être contacter la personne en charge de ceux de votre entreprise au préalable.