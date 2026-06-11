Google déploie la bêta 4 d’Android 17 QPR1, on se rapproche d’une version finale

La quatrième bêta d'Android 17 QPR1 est disponible. Cette version se concentre sur les correctifs de bugs plutôt que sur les nouveautés, indiquant que la version stable n'est plus très loin.

Trois semaines après la sortie de la bêta 3 d’Android 17 QPR1, Google déploie la quatrième bêta. Cette version n'intègre pas de nouvelles fonctionnalités au système, mais la mise à jour corrige de nombreux bugs et problèmes afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Google se prépare donc à la finalisation d’Android 17 QPR1, signifiant qu'on se rapproche de l'établissement d'une version stable disponible auprès de tous les utilisateurs munis d'un mobile compatible.

Mishaal Rahman, ancien journaliste spécialisé Android et travaillant désormais à la communication chez Google, indique que la build CP31.260522.006.A1 concerne les Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, tandis que la build CP31.260522.006 est à destination de tous les autres modèles de Pixel éligibles. Étrangement, les Pixel 6 et 6 Pro ne reçoivent pas cette mise à jour vers Android 17 QPR1 bêta 4, mais les deux appareils devraient avoir droit à la bêta 5.

Les bêtas d'Android 17 QPR1 s'enchaînent, la version stable d'Android 17 arrive

Parmi les bugs résolus avec cette nouvelle version, on retrouve :

Un problème d'affichage (sauts d'images et tremblements) survenait lors des panoramiques avec un zoom x5 lors de l'enregistrement vidéo.

Les widgets de l'écran d'accueil disparaissaient ou devenaient indisponibles dans le sélecteur de widgets après un redémarrage de l'appareil.

Un problème empêchait le déclenchement des gestes de pression sur le bouton Retour sur l'écran de verrouillage.

Nous ne savons pas quand la version stable d'Android 17 QPR1 sera rendue disponible, mais Mishaal Rahman conseille aux développeurs de se préparer pour l'arrivée imminente de la version stable d'Android 17. On peut donc s'attendre à une sortie pour la fin de cette semaine, ou la semaine prochaine au plus tard. Tous les utilisateurs de Google Pixel à partir de la génération 6 pourront donc installer la mise à jour sur leur appareil. Chez les autres marques, les smartphones qui ont déjà la bêta d'Android 17 devraient recevoir la version stable assez rapidement. Chez Samsung, les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 attendus cet été devraient sortir directement sous One UI 9 et Android 17.