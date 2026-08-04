Samsung lance le HDR10+ Advanced sur ses TV, avec de premiers contenus compatibles sur Prime Video

Le HDR10+ Advanced débarque sur de premiers modèles de TV Samsung. Prime Video va diffuser des contenus compatibles avec cette technologie.

samsung hdr10+ advanced
Crédit : Samsung

En novembre dernier, Samsung annonçait le HDR10+ Advanced, un nouveau format d’image amélioré faisant office de réponse au Dolby Vision 2. Neuf mois plus tard, nous avons enfin des nouvelles de sa disponibilité. De premiers contenus compatibles avec cette technologie seront proposés en août 2026 sur la plateforme de streaming Prime Video. Seules les TV Samsung sorties en 2026 prennent en charge le HDR10+ Advanced. Les futurs modèles en profiteront aussi bien sûr, mais on comprend que les anciens produits ne recevront pas de mise à jour pour en bénéficier, sans qu’on sache s’il s’agit d’un choix du constructeur ou d’une limite matérielle.

Cette nouvelle évolution de la norme HDR10+ tire parti de la luminosité maximale plus élevée, de la profondeur de couleur accrue et de la puissance de traitement améliorée des dernières générations de TV. Samsung assure que cette norme “préserve la vision du créateur” et ne devrait donc pas dénaturer l’image. La marque promet une “expérience visuelle plus dynamique et réaliste” qu’avec les autres standards HDR.

Fluidité et luminosité au cœur du HDR10+ Advanced

Le HDR10+ Advanced utilise des métadonnées étendues “pour exploiter pleinement les capacités de luminosité des téléviseurs haut de gamme actuels”, explique Samsung, offrant ainsi un HDR plus lumineux et plus précis. L’IA est aussi impliquée, pilotant la cartographie tonale. Elle doit permettre de préserver les détails dans les zones les plus sombres tout en fournissant une luminosité accrue pour les contenus sportifs et d’action.

La fluidité de mouvement n’est pas en reste. Grâce à la technologie Intelligent Motion Smoothing, qui exploite les métadonnées scène par scène, le téléviseur est capable d’ajuster dynamiquement le traitement du mouvement en fonction du contenu affiché à l’écran. L’idée est de préserver l’aspect cinématographique des films, tout en proposant un mouvement plus fluide et naturel pour les scènes de sport et d’action (ou toute autre scène rapide).

Prime Video se félicite de pouvoir disposer “d’images plus riches et plus dynamiques” sur “les titres préférés de [ses] clients”, sans donner d’exemples de contenus compatibles. Mais on devrait être rapidement fixé.


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