Pour 201 €, ce mini PC Ryzen 7 vous laisse composer une configuration redoutable

Le CHUWI AuBox ne vous impose ni mémoire vive, ni SSD. Pour 201 €, AliExpress propose une base compacte déjà équipée d’un Ryzen 7 8745HS et d’une connectique complète, avec la possibilité d’ajouter une carte graphique.

Chuwi Aubox 8745

Si vous recherchez un mini PC offrant une bonne base pour monter une machine solide, AliExpress affiche actuellement la version barebone du CHUWI AuBox à 212,69 € au lieu de 290,68 €. Le code promo PHDFRS11 enlève 11 € supplémentaires une fois renseigné dans le panier. Le prix final passe ainsi à 201,69 €, avec la livraison gratuite depuis la France.

Vous économisez ainsi 89 €, soit environ 31 % par rapport au tarif habituel du vendeur. Ce tarif s’explique par l’absence de RAM, de stockage et de système d’exploitation. Le processeur Ryzen 7 8745HS, la carte mère, le système de refroidissement et la connectivité sont déjà présents. Vous devrez toutefois ajouter les composants manquants avant de pouvoir utiliser la machine.

Un mini PC évolutif : à vous de compléter

Le Ryzen 7 8745HS repose sur l’architecture Zen 4. Il embarque 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence maximale de 4,9 GHz. Il dispose donc d’une puissance confortable pour la bureautique avancée, la programmation, la retouche photo, le montage vidéo ou l’utilisation de plusieurs machines virtuelles.

Ce processeur est accompagné d’une puce graphique Radeon 780M basée sur l’architecture RDNA 3. Celle-ci peut faire tourner de nombreux jeux en 1080p, à condition de ne pas être trop exigeant sur le niveau de détail. Les titres les plus gourmands demanderont davantage de concessions ou l’ajout d’une carte graphique externe.

Et justement, la présence d’un port OCuLink constitue l’une des particularités les plus intéressantes de ce mini PC. Il permet de brancher une carte graphique de bureau par l’intermédiaire d’un dock eGPU compatible.

L’AuBox possède par ailleurs deux emplacements SO-DIMM DDR5 et accepte jusqu’à 64 Go de mémoire vive. Il vaut mieux installer deux barrettes identiques afin de profiter du double canal, surtout puisque la Radeon 780M utilise directement la RAM du système comme mémoire graphique.

Deux emplacements M.2 2280 PCIe 4.0 sont également disponibles pour le stockage, avec une capacité totale annoncée de 2 To. Notez que l’utilisation de l’OCuLink condamne l’un des deux emplacements M.2.

Pour ce qui est de la connectivité/connectique, on retrouve le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3, un port USB4, un USB-C complet, quatre USB-A, une sortie HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et deux prises Ethernet 2,5 Gbit/s.

Enfin, l’absence de RAM, de stockage et d’OS n’est pas un oubli : c’est le principe même du barebone. Il faut donc l’intégrer au calcul du budget final avant de se lancer, entre le kit DDR5, le SSD NVMe et une licence Windows si besoin.


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