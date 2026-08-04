Siri AI payant sur iPhone ? Un abonnement iCloud+ pourrait être nécessaire

Les meilleures fonctionnalités de la nouvelle Siri sur iPhone pourraient être payantes. Tim Cook a évoqué un accès via les abonnements iCloud+.

Apple iOS 27 Siri AI
Crédits : Apple

Avec deux ans de retard par rapport aux annonces initiales, Siri va enfin faire sa révolution IA. Apple a présenté Siri AI lors de la WWDC 2026 et la nouvelle version de l’assistant sera déployée avec la mise à jour iOS 27 en septembre prochain. Mais à quelques semaines du lancement, Apple ne semble pas encore certain de savoir si toutes les fonctions de Siri AI, basées sur les modèles Gemini de Google, seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats financiers d’Apple, Tim Cook a suggéré que les options les plus avancées de Siri AI pourraient être réservées aux utilisateurs souscrivant à un abonnement iCloud+, sans préciser si une nouvelle offre arriverait ou si la version complète de Siri AI serait intégrée à des formules déjà existantes. Selon TechCrunch, la décision définitive n’a pas encore été prise, mais l’idée de faire payer pour obtenir un accès total à Siri AI est bien sur la table.

Toutes les fonctions Siri AI derrière un abonnement iCloud+ ?

“Nous sommes convaincus que de nombreuses personnes souhaiteront utiliser Siri AI de manière intensive. C’est pourquoi nous proposerons des options de mise à niveau sur iCloud+, permettant aux utilisateurs d’acquérir des fonctionnalités supplémentaires. Nous évaluerons ensuite l’accueil réservé à cette offre”, a déclaré Tim Cook, pour l’une de ses dernières prises de parole en tant que patron d’Apple. Il sera remplacé le 1er septembre par John Ternus, actuel vice-président de l’ingénierie matérielle.

Ce n’est pas surprenant en soi, Google a opté pour une stratégie similaire avec Gemini sur Android. La plupart des fonctions sont disponibles gratuitement, mais les nouveautés sont payantes, tout comme la génération intensive d’images ou de vidéos, qui coûte cher en ressources. Mais comme Apple n’avait pas mentionné de modèle économique payant pour Siri AI lors de son annonce en juin dernier, on pouvait espérer que tout soit gratuit, d’autant plus que la firme doit se faire pardonner son retard sur la concurrence en matière d’IA.


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