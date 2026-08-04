-40% sur le Google TV Streamer 4K : il retombe quasiment au prix de l’ancien Chromecast

Toujours vendu 119 € par Google, le TV Streamer 4K chute à 71,96 €. Il revient ainsi quasiment au prix de l’ancien Chromecast avec Google TV, alors qu’il est nettement mieux équipé.

Google TV Streamer 4K

Lors de sa sortie, le Google TV Streamer avait remplacé le petit dongle HDMI par un véritable boîtier à poser devant le téléviseur. L’appareil gagnait en puissance, en stockage et en connectique, mais son prix passait aussi de 69,99 € à 119 €. Cette promotion efface presque entièrement cette hausse.

AliExpress affiche actuellement le Google TV Streamer 4K à 82,96 €. Une fois le produit placé dans le panier, le code PHDFRS11 retranche 11 € supplémentaires. Le prix final descend alors à 71,96 €, avec la livraison gratuite depuis la France. Vous économisez ainsi 47 €, soit une remise d’environ 40 %.

Un boîtier qui fait bien plus que streamer Netflix

Le Google TV Streamer 4K ne se contente pas de déplacer les composants du Chromecast dans un boîtier plus imposant. Son processeur est 22 % plus rapide et s’accompagne de 4 Go de mémoire vive, contre 2 Go sur le Chromecast avec Google TV 4K. La différence doit surtout se ressentir dans les menus et lors du passage d’une application à une autre.

Le stockage fait un bond plus important encore, puisqu’il passe de 8 à 32 Go. Vous pouvez ainsi installer Netflix, Disney+, Prime Video, Molotov, Plex ou d’autres services sans devoir surveiller constamment l’espace restant.

Le boîtier diffuse les contenus jusqu’en 4K HDR et prend en charge le Dolby Vision, le HDR10+, le HLG ainsi que le Dolby Atmos. Il dispose aussi d’un port Ethernet Gigabit. C’est un vrai avantage si votre Wi-Fi manque de stabilité autour du téléviseur.

Google a également revu la télécommande. Un bouton personnalisable permet d’ouvrir une application, de changer de source ou d’accéder aux commandes de la maison connectée. En cas de disparition entre deux coussins, elle peut même émettre un son. Le Streamer sert par ailleurs de hub Google Home et Matter, avec un routeur de bordure Thread intégré.

Notez pour finir que le Google TV Streamer 4K est fourni ici avec un chargeur américain. Il faudra donc prévoir un adaptateur de prise ou une alimentation USB-C compatible pour l’utiliser en France. Le câble HDMI 2.1 n’étant pas inclus, vous devrez également en avoir un à disposition.


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