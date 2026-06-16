Les Galaxy S25 reçoivent cette fonction exclusive des Galaxy S26 grâce à une mise à jour

Les Galaxy S26 ne sont plus les seuls smartphones de Samsung à bénéficier des fonctionnalités de notifications par IA. La dernière mise à jour des Galaxy S25 leur accorde aussi ce privilège.

Le mois dernier, nous vous rapportions que deux fonctions d'IA jusqu'ici exclusives aux Galaxy S26 allaient débarquer sur d'autres modèles de smartphones de Samsung. Il s'agit de Priority Notifications et Summarize Notifications, des outils qui permettent aux utilisateurs de mieux gérer le flux de notifications qu'ils reçoivent. Et ça y est, comme promis, de premiers appareils autres que les Galaxy S26 peuvent en profiter. Les Galaxy S25 sont les heureux élus, en attendant d'autres modèles.

Samsung a commencé aujourd'hui le déploiement de la mise à jour S93xBXXUACZF1 pour les Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra et Galaxy S25 Edge, rapporte SamMobile. La mise à disposition de cette version est progressive, mais il semble que les dispositifs en Europe soient parmi les premiers à la recevoir. La mise à jour a une taille d'environ 1 Go, inclut le correctif de sécurité de juin 2026, et ajoute donc ces deux options.

Galaxy S25 : l'IA pour gagner du temps avec ses notifications

Une fois la nouvelle version installée, elles sont toutes deux disponibles dans les paramètres du smartphone, dans la section Notifications, puis le sous-menu Notification highlights. Vous pouvez activer Prioriser les notifications et Résumer les notifications indépendamment ou en même temps.

La première fonctionnalité est donc Prioriser les notifications. Elle “aide à afficher d’abord les notifications importantes pour vous assurer de ne pas les manquer”, explique Samsung. “L’importance des notifications est analysée en fonction des informations de l’utilisateur et du contenu des notifications. Toutes les données utilisées pour cette fonction sont traitées uniquement sur l’appareil”, précise le constructeur.

La seconde est Résumer les notifications, qui, comme son nom l'indique, “fournit des résumés des notifications de conversation sans avoir à ouvrir la notification ou l’application de messagerie”. Seules les notifications de conversation sont concernées par cette fonction. Comme pour la priorisation, la langue doit être la même que la langue système du smartphone, une limitation qui peut s'avérer frustrante pour les polyglottes. Le français est bien pris en charge.