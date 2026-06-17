Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM, mais Orange, Free et Bouygues vont fermer plus de 75 % des boutiques

En avalant SFR, Orange, Free et Bouygues devraient faire fermer plus de 400 boutiques de l'opérateur, soit plus de 75 % des points de vente existants. On promet aux abonnés une transition fluide, sans changement de carte SIM.

SFR vente décision tribunal
Crédits : Adobe Stock

Le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom est en train de se concrétiser. Les discussions sont très avancées et on commence à avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler un marché de retour à trois opérateurs. Interrogé par BFM Business, Benoit Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, a promis que la transition serait très fluide pour les abonnés, qui n'auront pas besoin de mettre en œuvre des procédures de leur côté. Il indique que le début de la migration des abonnés SFR vers les autres opérateurs devrait débuter à la fin 2027 ou en début 2028, on est donc tranquille pour un certain temps encore.

Il explique qu'aucun changement de carte SIM ne sera nécessaire, vous pourrez donc conserver celle que vous a fournie SFR, même si votre smartphone se connectera au réseau d'un autre opérateur. Bouygues Telecom est d'ailleurs l'acteur qui va accueillir le plus d'anciens clients SFR, même si Orange en récupère aussi une partie, et que Free Mobile s'adjuge les abonnés à un forfait RED by SFR. Autre précision importante, l'offre à laquelle ils ont souscrit chez SFR, et les conditions tarifaires qui y sont liées, ne seront pas modifiées non plus.

Une grande majorité de boutiques SFR va fermer

Toujours au micro de BFM Business, Olivier Roussat, qui est lui directeur général du groupe Bouygues dans son ensemble, évoque l'avenir des boutiques SFR, dont une bonne partie est amenée à disparaître. “L’objectif est de reprendre chacun 40 boutiques”, confie-t-il, soit environ 120 points de vente au total, donc. Étant donné qu'il existe environ 530 boutiques SFR actuellement, cela signifie que moins de 25 % des magasins SFR vont rester ouverts.

Le dirigeant fait savoir qu'il n'est pas possible d'en sauver plus, car des contrats empêchent d'avoir une boutique de la même marque à côté d'une autre. Or, dans les centres-villes des petites et moyennes villes, il n'est pas rare que les points physiques des différents opérateurs soient proches les uns des autres.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy S26 Ultra n’a que quelques mois, mais Samsung le brade déjà avec une remise de plusieurs centaines d’euros

Samsung propose déjà une grosse réduction sur le Galaxy S26 Ultra. Grâce à plusieurs remises qu’il est possible de cumuler, le smartphone est disponible dès 869 € au lieu de…

Ninja Artisan : l’excellent four à pizza passe à petit prix juste avant l’été, inutile d’attendre les soldes !

Vous souhaitez faire des pizzas maison et cherchez un four capable de les cuire comme en Italie ? Grâce à la Ninja Artisan, vous obtenez de délicieuses pizzas très simplement….

Disney+ désactive le Dolby Vision et la 3D en France, mais pourquoi ?

Les utilisateurs français n’ont plus accès aux contenus en Dolby Vision ou en 3D sur Disney+. La plateforme a dû désactiver ces fonctionnalités à cause d’un contentieux judiciaire. Les problèmes…

Samsung Galaxy : ça y est, la grosse refonte de l’application est là et elle change presque tout

Après un petit retard de quelques jours, Samsung a finalement déployé la grosse mise à jour de son application de santé. Au programme, une refonte visuelle de taille ainsi que…

Android 17 : on a installé la nouvelle version, voici les fonctionnalités qui nous ont tapé dans l’œil

Android 17 vient tout juste de débarquer ce mardi 16 juin 2026 sur les Google Pixel. Pour vous, nous avons donc testé en long, en large et en travers les…

Configurer et gérer ses objets connectés va devenir encore plus simple grâce à Matter 1.6

Avec Matter 1.6, les utilisateurs peuvent espérer une configuration et une gestion plus intuitives de leurs objets connectés compatibles avec la norme. Découvrez les nouveautés annoncées par la CSA.  La…

WhatsApp : l’envoi de messages vocaux va devenir bien plus rapide et pratique sur Android

Vous faites peut-être partie de ceux qui font des messages vocaux l’une des fonctionnalités les plus utilisées sur WhatsApp. La plateforme a conscience de leur popularité et développe actuellement un…

La domination écrasante de ChatGPT s’effondre, et un nom revient sans cesse

Pour la première fois depuis son lancement, ChatGPT passe sous la barre des 50 % face à un rival qui grimpe en flèche. Le chatbot d’OpenAI reste pourtant largement en…

Sur cette planète lointaine, il pleut des rubis et des saphirs quand la nuit tombe

Loin de notre système solaire, une planète géante connaît un climat d’une violence inouïe. Son étoile la chauffe tellement que les métaux s’y vaporisent en plein jour. Quand la nuit…

Bouygues Telecom lance Mode Enfant, son contrôle parental simple à configurer

Avec Mode Enfant, Bouygues Telecom propose sa solution de contrôle parental maison, paramétrable facilement depuis l’application mobile. Il existe une version gratuite pour les abonnés et une offre payante octroyant…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.