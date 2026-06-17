Rachat de SFR : pas de changement de carte SIM, mais Orange, Free et Bouygues vont fermer plus de 75 % des boutiques

En avalant SFR, Orange, Free et Bouygues devraient faire fermer plus de 400 boutiques de l'opérateur, soit plus de 75 % des points de vente existants. On promet aux abonnés une transition fluide, sans changement de carte SIM.

Le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues Telecom est en train de se concrétiser. Les discussions sont très avancées et on commence à avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler un marché de retour à trois opérateurs. Interrogé par BFM Business, Benoit Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, a promis que la transition serait très fluide pour les abonnés, qui n'auront pas besoin de mettre en œuvre des procédures de leur côté. Il indique que le début de la migration des abonnés SFR vers les autres opérateurs devrait débuter à la fin 2027 ou en début 2028, on est donc tranquille pour un certain temps encore.

Il explique qu'aucun changement de carte SIM ne sera nécessaire, vous pourrez donc conserver celle que vous a fournie SFR, même si votre smartphone se connectera au réseau d'un autre opérateur. Bouygues Telecom est d'ailleurs l'acteur qui va accueillir le plus d'anciens clients SFR, même si Orange en récupère aussi une partie, et que Free Mobile s'adjuge les abonnés à un forfait RED by SFR. Autre précision importante, l'offre à laquelle ils ont souscrit chez SFR, et les conditions tarifaires qui y sont liées, ne seront pas modifiées non plus.

Une grande majorité de boutiques SFR va fermer

Toujours au micro de BFM Business, Olivier Roussat, qui est lui directeur général du groupe Bouygues dans son ensemble, évoque l'avenir des boutiques SFR, dont une bonne partie est amenée à disparaître. “L’objectif est de reprendre chacun 40 boutiques”, confie-t-il, soit environ 120 points de vente au total, donc. Étant donné qu'il existe environ 530 boutiques SFR actuellement, cela signifie que moins de 25 % des magasins SFR vont rester ouverts.

Le dirigeant fait savoir qu'il n'est pas possible d'en sauver plus, car des contrats empêchent d'avoir une boutique de la même marque à côté d'une autre. Or, dans les centres-villes des petites et moyennes villes, il n'est pas rare que les points physiques des différents opérateurs soient proches les uns des autres.