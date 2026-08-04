Manette Pro Switch 2 : la meilleure manette pour la dernière console Nintendo est à prix cassé sur AliExpress

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une Nintendo Switch 2, et vous cherchez une manette pas chère pour ne pas avoir à jouer uniquement avec les Joy-con ? Sur AliExpress, vous pouvez vous offrir la manette pro officielle pour moins de 60 euros. C’est le moment de craquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les Joy-Con sont très pratiques pour jouer à la Nintendo Switch 2 en mode portable. Par contre, en mode console de salon, il vaut mieux investir dans une vraie manette pour plus de confort mais aussi pour plus d’efficacité en jeu. Seul souci, la manette officielle Nintendo est affichée à presque 90 euros. C’est une sacrée dépense pour une simple manette. Du coup, beaucoup de joueurs se rabattent sur des manettes non officielles de marques d’accessoires.

Heureusement, il existe une solution qui vous permet d’avoir la Manette Pro Switch 2 pour bien moins cher. Ce sont les promotions AliExpress. En ce moment, la manette est affichée à 64,05 euros. Et avec le code promo PHDFRS06, le prix chute à seulement 58,05 euros. Cela représente une économie de plus de 31 euros ! En plus la livraison est gratuite et rapide.

Pourquoi choisir la Manette Pro Switch 2 ?

La Manette Pro Nintendo Switch 2 est une manette sans fil qui permet de jouer confortablement lorsque la console est en mode téléviseur ou en mode sur table. Elle a été conçue pour être confortable quelque soit la taille de votre main. Elle dispose de deux sticks analogiques très fluides et agréables mais aussi d’une croix directionnelle indispensable pour les jeux 2D comme Tetris 99. Mis à part les boutons et gâchettes classiques, on trouve un bouton C dédié à l’application de messagerie GameChat mais aussi deux boutons personnalisables GL et GR à l’arrière des poignées.

Pour une plus grande immersivité dans les jeux, la manette est équipée de moteurs de vibration HD Rumble 2. Vous obtenez un retour haptique précis et puissant, très agréable dans le feu de l’action. Enfin, l’autonomie est excellente puisque vous avez jusqu’à 40 heures de jeu pour une seule charge (pour info, les manettes PS5 atteignent péniblement 12 heures). Vous n’aurez donc pas à vous soucier de la recharger régulièrement.