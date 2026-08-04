Incroyable mais vrai : le copier-coller entre iPhone et PC Windows va devenir réalité

Sur demande de Microsoft, Apple va développer un outil permettant une fonction copier-coller transparente entre iPhone et PC Windows.

Ces dernières années, l’expérience s’est considérablement améliorée pour reprendre une activité entre un smartphone Android et un PC Windows. Partage de documents et de liens, accès aux SMS, aux appels, aux notifications ou aux photos, transfert du contenu du presse-papiers… Les outils mis en place par Microsoft et Google ont permis un net gain de productivité. L’interopérabilité entre iOS et Windows est bien moins poussée, on sait qu’Apple privilégie toujours son propre écosystème.

Mais la situation est sur le point d’évoluer. Pour satisfaire les exigences de l’Union européenne, Apple a mis au point un dispositif permettant aux développeurs de réaliser des demandes d’interopérabilité. On se doute que Microsoft peut contacter Apple par d’autres moyens, mais c’est bien par ce système que la firme a contacté son rival pour lui soumettre l’idée d’une fonctionnalité de copier-coller entre les iPhone et les PC Windows.

Apple évoque un “effort d’ingénierie considérable”

Voici la proposition concrète de Microsoft à Apple :

Copier du texte ou tout autre contenu compatible sur leur iPhone et le coller directement sur leur PC Windows, et vice versa.

Effectuer les flux de travail de productivité courants sans avoir besoin de mettre une application au premier plan ni d’effectuer des actions répétées explicites pour initier un transfert.

Bénéficier d’une synchronisation du presse-papiers légère et continue plutôt que d’une opération manuelle nécessitant une application.

Comme repéré par MacRumors, Microsoft a soumis ce projet en mars 2026 à Apple et a reçu une réponse officielle le 26 juin dernier. “Nous allons introduire une nouvelle solution similaire aux frameworks Accessory Notifications et Accessory Live Activities d’iOS 26.5. Elle vous permettra de créer une extension pour partager et importer des éléments du presse-papiers avec des accessoires associés. Le système notifiera votre extension lors de la copie d’éléments dans le presse-papiers ; votre extension pourra alors utiliser le framework Accessory Transport Extension pour partager le contenu avec votre accessoire via les protocoles de transport disponibles”, a détaillé Apple.

L’utilisateur devra autoriser le partage du presse-papiers une unique fois pour chaque accessoire connecté qui bénéficiera de cette fonctionnalité. Il faut encore se montrer patient, la marque à la pomme estime que cet “effort d’ingénierie considérable” ne sera pas prêt avant l’automne 2027.