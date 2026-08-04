Votre enfant joue à Roblox ? Attention à ce faux logiciel de cheat qui vole les comptes et prend le contrôle du PC

Un faux logiciel de cheat pour le jeu vidéo Roblox héberge en fait un malware qui peut voler des comptes, accéder à la webcam et de prendre le contrôle du PC.

roblox
Crédit : Roblox

Roblox est l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, si ce n’est le plus populaire chez les jeunes. Au vu de son audience, il n’est pas surprenant que les pirates tentent de l’exploiter pour tromper la vigilance des utilisateurs, surtout qu’il s’agit souvent d’enfants, qui peuvent être plus simples à berner. Un récent rapport de Bitdefender alerte sur l’existence d’un faux logiciel de cheat pour Roblox, cachant en fait un malware qui sert à voler les données et espionner les joueurs.

Le logiciel malveillant est diffusé sur les forums spécialisés et les salons Discord. Il est présenté comme une version indétectable de Xeno, un outil de triche permettant d’exécuter des scripts personnalisés dans Roblox. Les joueurs qui ont le malheur de l’installer sur leur ordinateur s’exposent à des risques importants. Le malware est en effet capable de voler des comptes Roblox, Discord et Minecraft, ainsi que les cookies des navigateurs, les données de portefeuilles de cryptomonnaies et certaines informations liées aux paiements.

Un malware qui se fait passer pour le logiciel de cheat Xeno pour Roblox

“Au-delà du vol d’identifiants, le malware enregistre les frappes au clavier, réalise des captures d’écran, accède à la webcam, diffuse l’activité du bureau en continu et exécute des commandes à distance. Les attaquants peuvent ainsi parcourir, modifier ou supprimer des fichiers et prendre le contrôle complet de l’ordinateur compromis”, explique l’expert en cybersécurité.

Pour mieux tromper les utilisateurs, le programme reproduit fidèlement l’apparence d’une installation Xeno, avec des noms de fichiers familiers et certains scripts issus du véritable logiciel. Lors du premier lancement du logiciel, le faux exécutable installe discrètement plusieurs composants qui se font passer pour des fichiers Windows. Cette manipulation lui permet d’échapper à la détection antivirus et de maintenir un accès durable à l’appareil.

Le malware était connu sous le nom de Powercat, mais a récemment évolué pour prendre une nouvelle forme. Il sévit depuis le début de l’année, avec une forte hausse de l’activité observée à partir de la seconde moitié du mois de mars 2026.


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