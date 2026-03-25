Android 17 : la bêta 2 est disponible sur deux nouveaux smartphones non-Pixel

La firme de Mountain View a commencé par rendre disponible la bêta 2 d’Android 17 à ses propres smartphones : les Google Pixel. Ce temps est révolu : voici les deux premiers modèles non-Pixel à pouvoir la télécharger, mais ce n'est pas sans risque.

oneplus 15 test

Android 17 est la prochaine version majeure du système d’exploitation de Google. En attendant son déploiement stable, la firme de Mountain View met à disposition des utilisateurs les plus curieux – et les plus expérimentés – des versions bêta. La première a été lancée le 11 février et la deuxième l’a été il y a quelques jours maintenant.

Jusqu’à présent, seuls les Google Pixel avaient reçu la bêta 2 d’Android 17. Mais le géant de la tech étend désormais sa disponibilité à deux autres modèles de smartphones, émanant de deux constructeurs différents. Voici les heureux élus.

Lire aussi – Les Pixel font la sourde oreille après la mise à jour Android 17 bêta

La bêta 2 d’Android 17 est maintenant disponible sur ces deux premiers smartphones non-Pixel

Avant de vous révéler l’identité des deux premiers smartphones non-Pixel à recevoir la deuxième bêta d’Android 17, rappelons que, comme toujours lorsqu’il s’agit de bêta, ces mises à jour s’adressent avant tout aux utilisateurs expérimentés – pour ne pas dire les développeurs.

Surtout, il est déconseillé de l’installer s’il s’agit de votre smartphone principal, ces versions de l’OS étant par définition instables. La bêta 2 comporte par exemple un problème de scintillement de l’écran et des plantages système.

Lire aussi – Android 17 : cette nouvelle mesure de sécurité risque de brider vos applications préférées, voici pourquoi

Trêve de bavardages. Les deux nouveaux smartphones à recevoir la bêta 2 d’Android 17 sont le OnePlus 15 et l'Oppo Find X9 Pro. Si vous êtes le propriétaire d’un de ces deux modèles, télécharger la mise à jour sera à vos risques et périls.

Comme le rappellent nos confrères d'Android Authority, son installation entraînera la suppression de toutes vos données. De plus, sur le OnePlus 15, la fonctionnalité Google Cast est indisponible et le risque de bloquer définitivement le smartphone existe. En ce qui concerne le Find X9 Pro d’Oppo, la bêta 2 comporte des bugs spécifiques liés aux fonctions Oppo Interconnection et aux interactions tactiles.


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