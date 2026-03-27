Android 17 : la bêta 3 est là, elle marque une étape cruciale et révèle une avalanche de nouveautés à venir

C’est désormais au tour de la troisième bêta d’Android 17 d’être déployée sur de nombreux modèles de smartphones Pixel. Elle marque une étape cruciale dans le développement de la prochaine mise à jour majeure d’Android et s’accompagne d’un grand nombre de nouveautés. La bêta 3 d’Android 17 laisse ainsi sérieusement entrevoir ce qu’apportera la version stable.

Avant de déployer la future mise à jour majeure de son système d’exploitation dans sa version stable – sûrement en juin prochain –, depuis le 11 février Google publie progressivement les bêtas d’Android 17. Et alors que la bêta 2 est arrivée il y a seulement deux jours sur ses deux premiers smartphones non-Pixel, voilà que les modèles de Pixel éligibles reçoivent la troisième bêta d’Android 17.

Les bêtas ont ceci d’intéressant qu’elles offrent un bon aperçu de ce qui attend les utilisateurs avec la version stable. Par exemple, la bêta 1 d’Android 17 dévoilait un nouveau réglage qui pourrait rendre votre smartphone plus rapide ; tandis que la deuxième révélait une mesure de sécurité inédite qui risque de brider vos applications favorites. La bêta 3 marque non seulement une étape clé dans le développement d’Android 17, mais elle apporte également son lot de nouveautés.

La bêta 3 d’Android 17 offre un bon aperçu de ce que vous réserve la version stable

La bêta 3 d’Android 17 est là et, comme d’habitude, les premiers servis sont les smartphones au dos estampillé d’un G – plus précisément, sont éligibles pour cette mise à jour (comme pour les deux dernières bêtas) tous les Google Pixel à partir du Pixel 6.

La bêta 3 d’Android 17 marque l’étape clé de stabilité de la plateforme…

Cette bêta est particulièrement charnière puisqu’elle apporte la stabilité de la plateforme : cela signifie que la structure interne est fixée, le système devient donc plus prévisible, ce qui marque la dernière ligne droite avant la sortie de la version stable. Elle apporte également une avalanche de nouveautés et d’améliorations, recensées par nos confrères de 9to5Google.

Et apporte des améliorations de l’interface

L’interface bénéficie aussi de plusieurs améliorations. Google a repensé la barre d’outils de l’enregistrement d’écran : elle est désormais flottante pour une meilleure ergonomie. De plus, l’utilisateur peut désormais personnaliser le sélecteur de photos pour passer de l’affichage par défaut au format carré 1:1 à un affichage portrait 9:16. Il peut également masquer les noms des applications sur l’écran d’accueil pour que ne restent plus que leurs icônes afin d’avoir un affichage plus minimaliste. Pour une meilleure harmonie visuelle, la bêta 3 active les bulles pour toutes les applications et améliore la cohérence des widgets sur les écrans externes.

Une meilleure expérience utilisateur

Par exemple, il est maintenant possible pour les utilisateurs de sélectionner quelles applications spécifiques doivent ignorer le tunnel VPN et ils peuvent choisir où envoyer le sons systèmes (aide auditive ou haut-parleur).

Avec la bêta 3 d’Android 17, il n’y a plus besoin de mise à jour complète de l’OS pour mettre à jour les émojis et les polices. Aussi, le mode Bureau permet maintenant aux applications d’être épinglées au premier plan et de rester interactives.

Côté autonomie, la consommation d’énergie est réduite grâce à une nouvelle méthode d’alarme pendant des modes spécifiques (économiseur de batterie) ou pour les applications nécessitant des rappels précis.

En matière de sécurité, la bêta 3 apporte l’affichage discret des mots de passe qui distingue la saisie tactile des claviers physiques et facilite l’autorisation de l’accès à la position précise uniquement pendant la session en cours.

Un système plus « intelligent »

La bêta 3 introduit également une meilleure « compréhension » du système pour faciliter la vie des utilisateurs : par exemple avec la nouvelle capacité des applications de détecter s’il s’agit d’un appareil auditif ou d’un casques audio LE générique, celle d’identifier grâce à une API quel est le type de caméra connectée (intégrée, externe…), ou encore celle d’Health Connect de distinguer les données générées par les applications de celles issues directement d’un matériel vérifié (smartphone ou montres Wear OS).

Des améliorations au niveau de la photo et de l’audio

Enfin, les volets photo et audio ne sont pas en reste. Les applications photo professionnelles peuvent désormais capturer des images RAW 14, les partenaires matériels peuvent maintenant définir des modes d’extensions de caméra personnalisé (Super résolution ou amélioration IA, par exemple) et un nouvel encodeur système améliore considérablement la qualité audio en bas débit.