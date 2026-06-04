« Gemini Go est là » : l’Assistant Go tire lui aussi sa révérence sur les smartphones Android Go

L’Assistant Go est mort, vive Gemini Go ! Après les smartphones Android, Android Auto ou Google Home, c’est au tour des appareils Android Go de dire adieu à l’Assistant (Go) de la firme de Mountain View, qui se voit remplacé par Gemini Go. Découvrez comment accéder à la version allégée de l’IA de Google sur votre terminal.

On aurait pu penser que ça y était, Google avait amorcé le déploiement de son IA, Gemini, partout où il pouvait. Mais non, il restait encore un irréductible système d’exploitation qui résistait à l’invasion de Gemini : Android Go, le dernier bastion de l’Assistant de Google.

Mais cette période de l’histoire est désormais révolue : sur la page d’assistance dédiée à l’application Gemini, la firme de Mountain View annonce avec enthousiasme « Gemini Go est là ». Cette version allégée de Gemini vient donc remplacer l’Assistant Go pour offrir aux utilisateurs une « expérience conversationnelle inédite ». On vous explique dans cet article comment y accéder et quels types de requêtes vous pouvez lui formuler.

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Gemini Go arrive sur les smartphones Android Go, voici comment en profiter

Pour rappel, Android Go est une version allégée de l’OS de Google lancée en 2017 et conçue pour fonctionner sur les smartphones les plus modestes. Gemini Go vient désormais remplacer l’Assistant Go sur les appareils tournant sous Android Go dotés de 2 Go de RAM ou plus. Il est disponible dans tous les pays et dans toutes les langues où Gemini est déployé. Pour l’utiliser, vous n’avez qu’à être connecté à un compte Google.

Gemini Go ne possède pas d’application dédiée : il est accessible via l’application Recherche de Google – que vous devrez peut-être mettre à jour si vous n’en possédez pas déjà la dernière version. Pour invoquer l’IA allégée, il vous suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’accueil – ou d’effectuer un appui prolongé sur le bouton Marche/Arrêt des appareils compatibles.

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Gemini Go étant une version allégée de l’IA de Google, vous n’accéderez pas à une expérience aussi complète. Toutefois, vous pourrez lui demander d’appeler ou d’envoyer un message à l’un de vos proches, de créer un événement dans votre agenda ou de configurer une alarme, de trouver un restaurant italien ouvert le dimanche soir avec une borne de recharge pour votre voiture électrique aux alentours. Vous pourrez aussi importer des fichiers pour enrichir le contexte de votre discussion, ou encore le solliciter pour lancer une musique adaptée à votre humeur du moment.

Le déploiement de Gemini Go est actuellement en cours sur les appareils Android Go. Ainsi, il faudra vous armer d’encore un peu de patience – ou savourer ces derniers instants, c’est selon votre positionnement vis-à-vis de l’IA de Google – si jamais Gemini Go n’est pas encore disponible sur votre terminal.