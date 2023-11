Android : Chrome réinstallera vos applications Web quand vous changerez de smartphone

Chrome sur Android pourrait bientôt proposer une fonction de restauration de vos applications Web lors d'un changement de mobile. Très pratique pour ne pas avoir à les télécharger de nouveau une par une.



Sur votre smartphone Android, vous avez des applications de toutes sortes. Soit installées nativement, soit par vos soins pour accéder à tel ou tel service. Il existe pourtant une alternative qui peut se révéler intéressante pour ne pas encombrer son mobile : les progressive web apps (PWA), ou applications Web dans la langue de Molière. Comme leur nom l'indique, elles sont conçues pour tourner dans un navigateur Internet et offrent une expérience très semblable à celle d'une application dédiée. Parfois au point de ne pas pouvoir faire la différence au premier coup d’œil.

Une application Web s'installe très simplement dans Chrome. Ouvrez le navigateur, allez sur un site proposant une PWA qui vous intéresse et appuyez sur Installer. Il suffit ensuite de lire les instructions à l'écran. Simple et efficace. Google utilise d'ailleurs ce système dans Chrome pour iPhone. Il y a cependant un problème par rapport aux applications. Quand vous changez de smartphone, il est très simple de retrouver ces dernières sans même y penser en associant votre compte Google. Avec les applications Web, pas d'autre choix que de les réinstaller une par une. Plus pour longtemps heureusement.

Chrome sur Android va se souvenir de vos applications Web quand vous changez de mobile

Dans la dernière version test de Chrome sur Android, on remarque la présence d'une fonctionnalité nommée chrome://flags/#pwa-restore-ui. Elle n'est pas fonctionnelle pour le moment, mais l'intitulé est assez clair : il s'agit d'un moyen de restaurer les PWA sur un nouvel appareil. La première fois que vous ouvrirez Chrome dessus, si le navigateur détecte l'absence de vos applications Web, il vous proposera de les retrouver en cochant celles de votre choix parmi une liste. Normalement, la demande ne sera affichée qu'une seule fois.

D'après ce qui est indiqué, les PWA visibles lors de la restauration sont basées sur votre historique Chrome. Ce genre d'option permet d'asseoir les applications Web comme alternative solide aux appli classiques et réduit les différences entre les deux. Plus tôt dans l'année, Google permettait aux développeurs de proposer une interface d'installation de leur PWA comme si vous étiez sur le Play Store.

Source : TheSpAndroid