Google entretient bien un monopole sur Android avec le Play Store, la justice a tranché

Coup de théâtre dans l’affaire qui oppose Epic à Google. Après avoir perdu son procès contre Apple, le créateur de Fortnite vient de remporter celui contre la firme de Mountain View. Les jurés ont admis à l’unanimité que cette dernière entretient, via diverses méthodes, un monopole sur Android avec son Play Store. Les choses pourraient donc bientôt bouger sur le système d’exploitation.

C’est une affaire qui remonte à 2020. Cette année-là, Epic Games, le géant du jeu vidéo derrière Fortnite et l’Unreal Engine, déclare la guerre à deux autres mastodontes : Google et Apple. Alors que son jeu culte vient d’être banni du Play Store et de l’App Store pour avoir enfreint les règles sur les commissions touchées par les deux plateformes via les achats in-game, Epic accuse les deux entreprises d’instaurer un monopole sur leur système d’exploitation.

Le verdict de son procès contre Apple a été en demi-teinte pour les deux entreprises, puisqu’Apple a été contraint d’assouplir son règlement, tandis que Fortnite n’a pas eu le droit de retourner sur l’App Store. Aujourd’hui, c’est au tour du procès Epic vs Google de se conclure. Et cette fois, le développeur peut se targuer d’une victoire nettement plus prononcée. En effet, la justice a déterminé qu’il existe bel et bien un monopole du Play Store sur Android.

Epic remporte son procès contre Google, bientôt une révolution sur Android ?

Le jury a ainsi reconnu à l’unanimité que Google use de diverses méthodes pour maintenir la position dominante du store sur Android, via des contrats d’exclusivité auprès de certains constructeurs ou encore grâce au Project Hug, cette vaste campagne pour garder les développeurs de jeux mobiles sur sa boutique. Une stratégie qui « a entraîné une hausse des prix pour les développeurs et les consommateurs, ainsi qu’une baisse de l’innovation et de la qualité », selon Gary Bornstein, avocat d’Epic Games.

« Le verdict d’aujourd’hui est une victoire pour tous les développeurs d’applications et les consommateurs du monde entier. Il prouve que les pratiques de Google en matière de boutiques d’applications sont illégales et qu’elles abusent de leur monopole pour soutirer des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l’innovation », a déclaré Epic dans un communiqué, qui appelle à « une législation et des réglementations qui s’attaquent à la mainmise d’Apple et de Google sur les smartphones ».

De son côté, Google se défend en arguant qu’il s’agit du seul véritable moyen pour Android d’être compétitif avec Apple et son App Store. La firme a d’ores et déjà fait savoir son intention de faire appel à ce verdict. La justice se donne désormais un mois pour déterminer les nouvelles restrictions à imposer au Play Store.

