AliExpress propose 2 smartphones Xiaomi à moins de 200€ – Profitez vite de l’offre !

Profitez dès maintenant de l'Anniversaire d'AliExpress et des remises en pagailles pour profiter de prix mini sur une large sélection de produits. Vous cherchez un smartphone ? C'est par exemple l'occasion de profiter de 2 smartphones Xiaomi à moins de 200€ ! On vous dit tout ci-dessous.

Profiter de -70% chez AliExpress

C'est l'anniversaire d'AliExpress en ce moment sur le site et l'application. Pour l'occasion, jusqu'au 27 mars prochain (inclus), l'enseigne propose des remises jusqu'à -70% sur une très large sélection de produits, avec en prime plusieurs codes promo exclusifs :

AAFR05 pour 5€ de remise dès 39€ d'achat

AAFR10 pour 10€ de remise dès 79€ d'achat

AAFR20 pour 20€ de remise dès 159€ d'achat

AAFR40 pour 40€ de remise dès 299€ d'achat

AAFR80 pour 80€ de remise dès 499€ d'achat

Pendant ces quelques jours, AliExpress met à l'honneur la technologie et l'innovation en proposant des offres exclusives sur une sélection de produits haut de gamme. Parmi ces offres, deux smartphones de la marque Xiaomi se distinguent par leur qualité et leur prix accessible :

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G à 159,61€ au lieu de 363,84€, soit avec -56%.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G à 187,97€ au lieu de 319,99€, soit avec -41%.

Non, vous ne rêvez pas, les deux smartphones se retrouvent bel et bien sous la barre de 200€ !

Xiaomi Redmi Note 13 5G : performances et connectivité au rendez-vous

Découvrir le Redmi Note 13 5G à prix mini

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G se distingue par son processeur puissant capable de gérer sans effort les applications et jeux les plus exigeants, tout en offrant une connectivité 5G ultra-rapide. Son écran de grande taille offre une expérience visuelle immersive, idéale pour le streaming vidéo et les jeux. De plus, sa batterie longue durée garantit une autonomie exceptionnelle, vous permettant de rester connecté tout au long de la journée sans souci de recharge.

Doté d'un système de caméra avancé, le Redmi Note 13 5G permet de capturer des images et des vidéos d'une qualité remarquable, rendant chaque moment inoubliable. Sa conception robuste et son esthétique soignée en font un appareil aussi durable qu'élégant.

Tout savoir sur le Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G : l'excellence en photo et performances

Découvrir le Redmi Note 13 5G à prix mini

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G élève encore le niveau avec son appareil photo de pointe qui promet des clichés époustouflants, même dans des conditions de faible luminosité. Son processeur avancé assure une performance fluide et rapide, adaptée à tous types d'usages, des plus basiques aux plus gourmands en ressources.

L'écran du Note 13 Pro 5G, avec sa haute résolution et son taux de rafraîchissement élevé, offre une expérience visuelle sans précédent, rendant chaque détail net et vivant. Sa batterie, combinée à une technologie de charge rapide, signifie que vous pouvez profiter de votre appareil plus longtemps, avec moins d'interruptions.

Tout savoir sur le Xiaomi Redmi Note 13 5G

En conclusion, ces offres anniversaire sur les Xiaomi Redmi Note 13 5G et Note 13 Pro 5G chez AliExpress sont une occasion à ne pas manquer pour quiconque souhaite acquérir un smartphone haut de gamme à un prix accessible. Avec des caractéristiques techniques de pointe et des prix exceptionnels, ces modèles sont parfaits pour ceux qui recherchent la qualité sans compromis.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.