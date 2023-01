Android 14 va bloquer l’installation d’applications qui ne sont plus mises à jour

Dans le but de renforcer la sécurité des utilisateurs sous Android, Google envisage de bloquer les applications un peu trop anciennes, c’est-à-dire celles qui ne reçoivent plus de mises à jour régulières.

Google demande systématiquement aux développeurs d'applications de mettre à jour leurs applications en fonction des dernières versions d'Android. Les directives actuelles du Play Store exigent que les nouvelles applications visent au moins Android 12, c’est pourquoi Google a récemment supprimé des centaines de milliers d’applications laissées à l’abandon sur sa boutique.

Le problème, c’est que ces exigences ne concernent que les applications disponibles sur le Google Play Store. Ainsi, il était toujours possible de télécharger ces applications en dehors du magasin officiel, et ce dernier permettait même de retélécharger une application déjà installée auparavant même si celle-ci ne respecte plus les exigences minimales du système. Heureusement, cela devrait bientôt changer.

Android 14 va changer les règles pour télécharger une application

9to5Google rapporte qu’Android 14 commencera à bloquer complètement les applications qui ciblent les anciennes versions d'Android. Cette modification empêcherait les utilisateurs de charger des fichiers APK spécifiques par sideloading et empêcherait également les magasins d'applications d'installer ces mêmes applications.

En bloquant ces applications obsolètes, Google entend évidemment freiner la propagation des applications malveillantes sur Android, qui sont un véritable fléau pour les utilisateurs. Récemment, 35 % des smartphones Android se sont retrouvés à la merci des pirates, donc il est essentiel de protéger les utilisateurs d’appareils les plus récents.

Le développeur responsable de ce changement note que certaines applications malveillantes ont intentionnellement ciblé les anciennes versions d'Android pour contourner certaines protections appliquées uniquement aux applications plus récentes. Il n’est pas rare de voir des malwares cachés dans certaines applications, et celles-ci totalisent souvent plusieurs millions de téléchargements.

Pour ceux qui auront toujours besoin d’installer d’anciennes applications, cela restera possible, mais le processus deviendra bien plus compliqué, ce qui empêchera quiconque de se tromper en installant malencontreusement une application vulnérable. Vous devrez ainsi l’installer en utilisant une ligne de commande et un nouveau « flag » pour passer outre les nouvelles restrictions. On s’attend à ce que Google détaille son plan lors de sa prochaine conférence annuelle Google I/O 2032 au printemps.

Source : 9To5Google