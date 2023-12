Android Auto ne fonctionnera bientôt plus sur ces smartphones, ils sont trop vieux

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de smartphones Android trop anciens, certains ne seront bientôt plus compatibles avec Android Auto, et vous devrez alors obligatoirement passer sur un modèle plus récent pour continuer à utiliser l’application.

À l'instar de Google Chrome et d’Agenda, Android Auto s'apprête à cesser de prendre en charge les anciens appareils, puisque l’application se prépare à un changement dans les exigences de compatibilité. La dernière mise à jour (version 11.0) laisse entrevoir que certains smartphones ne pourront bientôt plus faire fonctionner l’application.

Comme l’a découvert 9to5Google, de nouvelles lignes de code révèlent que les utilisateurs recevront bientôt des notifications les incitant à passer à une version plus récente d'Android. L'exigence minimale révisée devrait être Android Oreo, ce qui signifie que tous les appareils fonctionnant sous Android Nougat ne seront plus compatibles avec Android Auto.

Android Auto abandonne les smartphones sous Android Nougat

Le mois dernier, Google a annoncé que la dernière mise à jour de Chrome (version 120) serait la dernière à prendre en charge les appareils fonctionnant sous Android Nougat ou une version antérieure, et il semblerait qu’Android Auto se prépare à son tour à ne plus être compatible avec le système d’exploitation lancé en 2016.

Le code mis à jour dans la version 11.0 d'Android Auto révèle les notifications qui s'afficheront sur les téléphones des utilisateurs et sur les écrans d'infodivertissement des voitures. La notification sur le téléphone indiquera : « Mettre à jour Android. Pour continuer à utiliser Android Auto, mettez à jour votre téléphone avec la dernière version d'Android ». Simultanément, l'écran d'infodivertissement de la voiture affichera un avertissement similaire : « Mettez bientôt votre téléphone à jour. Pour continuer à utiliser Android Auto, installez les mises à jour du système ».

Bien que ces alertes n'aient pas encore été déployées sur les appareils, cela suggère qu'Android Auto restera encore fonctionnel sur Nougat pendant une durée limitée. Cependant, une fois le changement en place, les utilisateurs d’anciens smartphones qui souhaitent continuer à utiliser Android Auto n’auront pas d’autres choix que de changer d’appareil pour un modèle plus récent. Pour rappel, ce changement intervient près d’un an après que Google a forcé la mise à jour depuis les smartphones sous Android 6 et 7.