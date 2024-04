Android 15 : l’Espace privé s’enrichit pour mieux masquer vos applications et notifications

Avec Android 15, Google mettra l'accent sur un outil discret mais puissant, appelé Espace privé, qui permet aux utilisateurs de créer un profil sécurisé pour les applications et les contenus sensibles.

Alors que nos vies numériques sont de plus en plus interconnectées, le besoin de protection de la vie privée et de séparation n'a jamais été aussi grand. Google l’a compris, c’est pourquoi Android 15 va apporter des améliorations à l’Espace privé. Le principe de base est simple : installer des applications et stocker des données dans un conteneur isolé et protégé par mot de passe, complètement isolé du reste de votre appareil.

Cependant, Android 15 fait passer l’Espace privé du statut d'utilitaire destiné aux passionnés de technologie à celui de solution de protection de la vie privée plus grand public. Un nouveau processus d'installation guide les utilisateurs à travers les avantages et leur recommande de créer un compte Google dédié pour maximiser la séparation des applications.

Android 15 va vous pousser à protéger certains contenus

Selon les découvertes de Mishaal Rahman d’Android Authority, le nouveau système d'exploitation expliquera de manière proactive pourquoi un nouveau compte est idéal pour éviter les fuites de fichiers synchronisés, d'historiques de navigation, d'enregistrements de téléchargement et d'autres métadonnées entre le profil hôte et le profil privé. Il permet également aux utilisateurs de définir une toute nouvelle méthode de déverrouillage sécurisée, comme un code PIN, un motif ou une empreinte biométrique, spécifiquement pour l'accès à l'espace privé.

Une fois configuré, l'Espace privé d'Android 15 devient beaucoup plus dynamique. Les utilisateurs peuvent choisir d'afficher ou non l'espace dans le tiroir d'applications général lorsqu'il est verrouillé. Une nouvelle option permet également de restreindre ou d'autoriser les notifications du profil privé sur l'écran de verrouillage principal pour un meilleur contrôle de la visibilité.

En outre, Google a simplifié le processus d'installation des applications dans le conteneur isolé. Plutôt que de devoir changer complètement de profil comme dans les versions précédentes d'Android, le Pixel Launcher offrira une option permettant d'installer rapidement des applications directement dans l'espace privé à partir de l’écran d’accueil.

Pour l'utilisateur moyen qui cherche à créer un environnement séparé, protégé par un pare-feu, pour des applications sensibles comme les services bancaires, les rencontres ou les profils professionnels sécurisés, les améliorations apportées par l’Espace privé constituent donc une amélioration majeure, qui devraient permettre au plus grand nombre de découvrir la fonctionnalité.

Source : Android Authority