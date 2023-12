Android : votre smartphone vous alertera bientôt si votre batterie doit être remplacée

Google s'apprête à déployer de nouvelles fonctionnalités qui pourraient changer la donne pour les utilisateurs soucieux de la santé de la batterie de leur appareil. Elle est directement inspirée d’une fonction similaire déjà présente sur iOS.

Alors que les fabricants de smartphones Android mettent à jour leurs smartphones de plus en plus longtemps, Google promettant désormais pas moins de 7 ans de mises à jour, les utilisateurs peuvent désormais garder leurs smartphones pendant de longues années. S’il s’agit d’une bonne nouvelle, un des composants de votre appareil pourrait bien vous lâcher en cours de route : la batterie.

La dégradation de la capacité de la batterie au fil du temps est une réalité inévitable pour les utilisateurs de smartphones. C’est pourquoi Android s’apprête à faire un pas en avant pour répondre à cette préoccupation en introduisant une nouvelle fonctionnalité qui fournira aux utilisateurs des informations sur l'état de la batterie de leur appareil. Les bases de cette initiative ont été posées avec Android 14, et le prochain Android 15 devrait améliorer et étendre ces capacités.

Google vous permet déjà de surveiller la santé des batteries des Pixel

La dégradation de la batterie entraîne une diminution de la capacité de charge maximale, ce qui a un impact sur l'autonomie d'un téléphone sur une seule charge. Actuellement, il est difficile d'évaluer avec précision la capacité restante de la batterie, et les utilisateurs s'appuient souvent sur des applications tierces qui ne fournissent pas toujours des informations précises.

Avec Android 14, le système d'exploitation a commencé à collecter des statistiques relatives à la batterie en arrière-plan. Google a même apporté une nouvelle page “informations sur la batterie” aux appareils Pixel avec la mise à jour de décembre 2023, affichant la date de fabrication de la batterie et le nombre de cycles.

Android 15 va introduire un nouvel outil pour surveiller l’état de la batterie

Selon les informations d’Android Authority, Android 15 s’apprête à aller encore plus loin en introduisant une page dédiée à la “santé de la batterie” dans l'application Paramètres. Bien que les détails exacts de la version ne soient pas confirmés, on s'attend à ce qu'elle apporte aux utilisateurs des informations plus complètes sur l'état de la batterie.

L'une des mesures essentielles attendues est l'”état de santé”, qui représente la capacité actuelle de charge complète de la batterie en pourcentage par rapport à sa capacité nominale. Par exemple, si l'état de santé de la batterie d'un appareil est de 90 %, cela signifie que la capacité de charge restante est estimée à environ 90 % par rapport à la capacité d'origine de la batterie.

En outre, elle fournira des informations sur le recalibrage de la batterie, un processus qui peut prendre quelques semaines pour collecter des données permettant une estimation plus précise de la capacité de la batterie.

Android Authority annonce qu’Android 15 vise également à exposer davantage d'informations relatives à la batterie, notamment l'état de la pièce et le numéro de série. L'état de la pièce permettra de savoir si l'appareil possède la batterie d'origine avec laquelle il a été fabriqué ou si elle a été remplacée. Le numéro de série, un identifiant alphanumérique unique, fournira des informations supplémentaires sur la batterie.

L’avantage de cette nouvelle fonctionnalité est qu’en connaissant l'état de santé et d'autres paramètres cruciaux de la batterie, les utilisateurs pourront prendre des mesures proactives, telles que le remplacement de la batterie si nécessaire. On ne sait cependant pas dans quelle mesure votre smartphone vous alertera si votre batterie doit être remplacée, à l’instar d’iOS, mais on imagine que Google travaille sur une fonctionnalité similaire.

Si on s’attend à ce que ces nouvelles informations débarquent sur les Pixel, la disponibilité de ces fonctionnalités sur d’autres appareils peut dépendre de la compatibilité de l'appareil et de la mise en œuvre de la couche d'abstraction matérielle (HAL) d'Android Health par les fabricants.

Source : Android Authority