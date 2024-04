Galaxy S25 : Samsung devrait laisser la concurrence sur le carreau avec un processeur ultra performant

ARM annonce le Cortex-X5, un cœur de CPU qui promet de surpasser la future Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. Cette nouvelle puce, qui sera intégrée au Samsung Galaxy S25, pourrait transformer le marché des processeurs pour smartphones grâce à ses performances supérieures.

Le Snapdragon 8 Gen 4 est la prochaine évolution du Snapdragon 8 Gen 3. Elle promet d’établir de nouveaux standards pour la vitesse et la gestion multitâche des smartphones haut de gamme. Qualcomm prévoit de lancer ce nouveau chipset en 2024 qui intégrera pour la première fois les cœurs Oryon. Ces derniers sont spécialement conçus par l’entreprise elle-même pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances des futurs appareils.

ARM, qui est connu pour ses architectures sur lesquelles des entreprises comme MediaTek et Samsung s'appuient pour développer leurs propres chipsets, serait en train de développer le Cortex-X5. Ce n'est pas un processeur complet en lui-même, mais un cœur de CPU qui sera intégré dans divers processeurs, comme le Dimensity 9400 de MediaTek. Le “cœur de CPU” signifie qu'il s'agit de l'un des éléments centraux qui traitent les instructions dans un smartphone. Ce dernier influence donc directement la rapidité et l'efficience de l'appareil.

ARM Cortex-X5 : la puce des Samsung S25 dépassera la Snapdragon 8 Gen 4

Souvent discuté par les leakers sous le nom de code BlackHawk, le Cortex-X5 se distinguerait par son excellente performance par cycle d'instruction (IPC). Cet indicateur mesure combien d'opérations le cœur peut exécuter dans un cycle d’horloge. Cette capacité à accomplir plus de tâches simultanément sans augmenter la fréquence d'horloge est essentielle pour l'efficacité énergétique pour plusieurs raisons.

D'abord, en maintenant une fréquence d'horloge stable tout en traitant plus d'informations, le processeur maximise son efficacité sans consommer plus d'énergie. Cela permet aux smartphones d'exécuter des applications gourmandes tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. Ensuite, cette efficience réduit la production de chaleur, un facteur qui peut autrement réduire la longévité des composants internes et limiter la performance globale. Le Cortex-X5 surpasserait ainsi les performances des processeurs comme le Snapdragon 8 Gen 4 et l'Apple A17 Pro.

MediaTek prévoit d'intégrer ce cœur dans son prochain chipset, le Dimensity 9400. Samsung envisage son utilisation dans l'Exynos 2500, qui pourrait équiper certains modèles comme les Galaxy S25. Ces intégrations indiquent une reconnaissance de la puissance brute du Cortex-X5, qui excelle non seulement en performances mais aussi en rendement énergétique.

