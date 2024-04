Honor 200 Lite : pour 329 euros, les fans de réseaux sociaux et de selfies sont servis

Honor vient de lancer un tout nouveau smartphone abordable : le Honor 200 Lite. Ce dernier a la particularité de tout miser sur la caméra frontale, qui promet de prendre de meilleurs selfies que la plupart de ses concurrents.

Honor vient de dévoiler le 200 Lite, un smartphone à moins de 350 euros qui succède directement au Honor 90 Lite de l’année précédente. Il hérite ainsi que des codes de son prédécesseur, avec un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ou encore une luminosité de pas moins de 2000 nits.

Il est propulsé cette fois-ci par un processeur un peu plus puissant, le Dimensity 6080 de MediaTek, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh assez petite compte tenu de sa taille, mais rechargeable rapidement avec une technologie HonorCharge 35W. Pour compenser cette petite batterie, c’est surtout du côté de la photo que Honor a mis le paquet.

Le Honor 200 Lite promet de très bons selfies

Le principal avantage de ce Honor 200 Lite est l’inclusion d’une caméra selfie de 50 MP, capable d’adapter automatiquement le champ de vision entre 0.8x et 1x. Que vous soyez seul ou en groupe, le smartphone devrait donc parvenir à capturer toutes les personnes autour de vous. Mieux encore, ce capteur est épaulé par un éclairage dédié aux selfies qui promet de créer des effets de lumière artistiques pour vos portraits, de quoi briller sur les réseaux sociaux.

À l’arrière, on retrouve trois caméras différentes : un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 5 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. On aurait aimé voir Honor abandonner ce troisième capteur pour un plus gros capteur ultra grand-angle, mais certains fabricants semblent toujours beaucoup tenir à cette caméra macro.

Le Honor 200 Lite est dès à présent disponible sur le site officiel d’Honor en précommande à un tarif de 329,99 euros en trois coloris : Cyan Lake, Starry Blue et Midnight Black. Pour le lancement, Honor offre un bracelet Band 9 d’une valeur de 59,90 euros, une paire d’écouteurs Choice X5 à 49,90 euros et un coupon de 30 euros. Le smartphone sera ensuite disponible chez tous les partenaires habituels le 16 mai prochain.