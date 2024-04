Android : le réseau Localiser mon appareil est lancé, voici la liste des accessoires compatibles

Google déploie le réseau Localiser mon appareil pour retrouver ceux que vous égarez grâce aux trackers Bluetooth qui y sont attachés. La liste des appareils concernés a été diffusée, la voici.

Depuis son annonce en 2023, le réseau Localiser mon appareil de Google se fait attendre. Pour rappel, il s'agit d'une fonction similaire à celle que propose Apple avec Localiser. Le but est de pouvoir retrouver facilement son smartphone égaré ou volé, ce qui est déjà possible, mais surtout de faire de même avec les trackers Bluetooth comme les AirTag. Le but est de rendre le système compatible avec un maximum de ces balises.

Localiser mon appareil est basé sur la participation d'un maximum d'utilisateurs. En clair : l'ensemble des appareils sous Android peuvent en théorie servir de balise relais pour permettre de localiser ceux qui disposent d'une fonction de localisation intégrée. L'avantage est que cela fonctionne même s'ils sont hors ligne. Vous avez bien sûr le choix entre plusieurs modes qui partagent plus ou moins d'informations avec le réseau. Le lancement de ce dernier est désormais officiel et Google en profite pour donner une première liste d'appareils utilisables avec.

Le réseau Localiser mon appareil est actif sur Android, voici les accessoires compatibles

La liste suivante comprend majoritairement des balises Bluetooth puis quelques casques et écouteurs sans fil. Tous recevront une mise à jour logicielle pour activer la compatibilité avec le réseau Localiser mon appareil d'Android. D'autres accessoires seront ajoutés au fil du temps. Pour les trackers, on retrouve :

Pebblebee Clip

Pebblebee Card

Pebblebee Tag

Chipolo One Point

Chipolo One Card

Eufy SmartTRack Link for Android (à venir)

Eufy SmartTRack Card for Android (à venir)

JioTag Go (à venir)

Viennent ensuite 3 casques et écouteurs sans fil :

JBL Tour Pro 2

JBL Tour One M2

Sony WH-1000XM5

À l'heure actuelle, le réseau n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Il sera déployé dans d'autres régions du monde à une date ultérieure non précisée. Elles n'ont pas été détaillées pour le moment, mais on peut affirmer sans risque que la France y aura droit tôt où tard. Il faudra peut-être que Google modifie légèrement son système si celui-ci n'est pas conforme aux exigences de la réglementation européenne, ce qui pourra retarder l'arrivée de la fonctionnalité.