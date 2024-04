Le Nothing Phone 3 confirmé, la sortie est attendue pour cet été

Il est désormais certain que Nothing nous prépare un Phone (3), qui devrait être dévoilé cet été conformément à la tradition. Le smartphone a en effet été repéré dans une base de données sous un nouveau nom de code. Sa fiche technique reste pour le moment inconnue, mais on peut d’ores et déjà cibler l’été prochain pour une présentation.

Non content d’avoir récemment dévoilé son Phone (2a), Nothing semble d’ores et déjà préparer la suite. Or, la suite pourrait arriver dès cette année. En effet, les bruits de couloir ont commencé à s’intensifier autour d’un Nothing Phone (3), sans que la rumeur ne soit confirmée d’une quelconque manière. Ce sont finalement nos confrères d’Android Headlines qui ont révélé l’information.

Ces derniers ont en effet repéré dans une base de données un mystérieux smartphone Nothing au nom de code Tetris. Pour rappel, le précédent smartphone de la firme, le Phone (2a), portait le nom de code Pacman. Malheureusement, aucune spécification technique n’accompagne ce listing. Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà parier sur une sortie pour cet été en nous basant sur la date de sortie du Nothing Phone (2), qui a eu lieu en juillet 2023.

Le Nothing Phone 3 existe et il devrait bientôt arriver

Du reste, on peut s’attendre à ce que le smartphone soit propulsé par un processeur Snapdragon 8s Gen 3, une version légèrement moins performante que le 8 Gen 3. Cela permettrait au constructeur de maintenir relativement abordable, qui a été sa marque de fabrique jusqu’à maintenant, tout en suivant la mouvance de l’industrie. En effet, le Snapdragon 8s Gen 3 permettra de faire tourner des fonctionnalités IA.

On s’attend également à quelques améliorations au niveau de la batterie et de la puissance de charge, deux aspects sur lesquels les smartphones de Nothing pêchent par rapport à la concurrence. Enfin, Android Headlines évoque des « fonctionnalités innovantes » du côté de la photo qui devraient « surprendre tout le monde ». On n’en sait pas plus pour le moment. L’été approchant, les fuites concernant le smartphone ne devraient pas tarder à arriver.

Source : Android Headlines