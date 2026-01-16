Amazon Prime Video va adapter Fallout en jeu télé, pour ceux qui ont toujours rêvé de dormir dans un abri

Amazon vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle émission de télé-réalité pour sa plateforme Prime Video, directement inspirée de l'univers de Fallout. Les participants seront regroupés dans un abri, où ils devront relever divers défis basés sur le fameux système SPECIAL.

En 2026, Prime Video fait all-in sur le jeu vidéo. Ces derniers jours, Amazon n'a de cesse de communiquer sur Tomb Raider, dont on connaît désormais le casting complet, ainsi que sur la série God of War, qui a trouvé son acteur principal pour incarner Kratos. Cet engouement est on ne peut ne compréhensible, compte tenu du succès grandiloquent rencontré par la série Fallout, qui en est déjà à sa deuxième saison et qui toujours autant appréciée par les fans.

Forcément, Amazon compte bien capitaliser sur cette réussite. C'est donc tout naturellement que la firme vient d'annoncer l'ouverture du casting pour tout une nouvelle émission, cette fois de télé-réalité. Mais attention avant de participer : assurez-vous d'être prêt à vous immerger dans un univers pour le moins hostile. En effet, cette émission est une nouvelle adaptation de l'univers Fallout, mais cette fois en jeu télé.

Prime Video annonce un jeu télé Fallout

L'émission se nommera donc Fallout Shelter, en référence au jeu mobile lui aussi couronné de succès, mais surtout au concept du jeu. « Se déroulant dans les abris anti-atomiques à l'épreuve des bombes de Vault-Tec, Fallout Shelter plonge un groupe hétéroclite de participants dans un monde immersif et périlleux inspiré de l'humour noir, du rétrofuturisme et des récits de survie post-apocalyptique caractéristiques de la série », écrit ainsi Amazon.

Autrement dit, les participants devront s'affronter dans une série d'épreuves se déroulant dans les abris iconiques de la franchise, mais devront également faire face à des “dilemmes stratégiques” et des “carrefours moraux” pour remporter la somme finale. Ces épreuves seront basées sur les caractériques SPECIAL (Force, Perception, Charisme, Intelligence, Agilité et Chance) que les fans des jeux connaissent bien. La première saison comportera une dizaine d'épisodes.