Fallout saison 2 : l’heure de la guerre civile a sonné dans la bande-annonce officielle, et ça s’annonce plus explosif que jamais !

Amazon vient de publier la bande-annonce officielle de la saison 2 de Fallout et révèle sa date de sortie. Préparez-vous à un retour à New Vegas éprouvant et explosif !

Ces derniers temps, les adaptations de jeux vidéo culte ont le vent en poupe : entre The Last of Us, The Witcher, ou encore le célèbre plombier moustachu de Nintendo qui revient bientôt sur grand écran avec Super Mario Galaxy, le film, il y en a pour tous les goûts. Et s’il y a une franchise qui a su séduire le public et les critiques avec sa première saison et son histoire originale, c’est bien Fallout sur Prime Video.

Si Amazon s’était empressée d’annoncer la saison 2, on aurait pu craindre des délais de production à rallonge comme pour de nombreuses séries à gros budget. Mais les fans ont été rassurés : Lucy MacLean, interprétée par Ella Purnell, sera de retour sur vos écrans dès décembre prochain. Pour les faire patienter, la plateforme de streaming vient de dévoiler la bande-annonce officielle de Fallout saison 2, et elle est explosive.

Fallout saison 2 se dévoile dans un trailer apocalyptique

Cet été, Prime Video a déjà offert aux fans de Fallout un avant-goût de ce qui les attend dans cette seconde saison. Mais le trailer promet un retour à New Vegas qui sera tout sauf une promenade de santé pour nos héros. Après avoir aperçu Cooper « la Goule » Howard épier un groupe de sosies d’Elvis zombifiés, puis des radscorpions, l’on retrouve Maximus en train de confier que, lui, il a déjà rencontré quelqu’un de bien – sous-entendu Lucy. Mais d’après son interlocuteur, c’est facile de l’être lorsqu’on a grandi protégé.

La transition est toute trouvée : Lucy est montrée en compagnie de la Goule. Elle lui dévoile la suite de son plan, après avoir retrouvé son père : « le livrer à la justice », afin de montrer aux gens que tout acte a des conséquences et qu’il ne faut pas perdre espoir. Quant à la Goule, elle est muée par la volonté de retrouver sa famille – et cela depuis 200 ans.

Parallèlement à ces quêtes personnelles, un destin plus vaste est annoncé par une voix-off sur fond noir : « Une guerre se prépare ». Une succession de scènes défile, entre vaisseaux, Confrérie de l’Acier, monstres, meurtre, expérimentations scientifiques menées par Hank (le père de Lucy), course-poursuite et, surtout, explosions en tout genre.

Alors rendez-vous le 17 décembre prochain pour retrouver les Terres désolées, un New Vegas post-apocalyptique et le Mojave sur Prime Video. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce officielle.