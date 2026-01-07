La série Tomb Raider dévoile son casting complet, Amazon a mis le budget pour se payer cette gigantesque star hollywoodienne

Ça y est, on connaît l'intégralité du casting de la série Tomb Raider, qui sera bientôt diffusée sur Amazon Prime Video. Si l'on retrouve quelques noms déjà connus, à l'instar de Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft, on a aussi eu droit à quelques grosses surprises.

Après des années coincée dans les limbes de sa production, la série Tomb Raider semble enfin sortir la tête de l'eau. Ces derniers temps, celle-ci fait de plus en plus parler d'elle, aidée par une actualité très chargée autour de la licence. Après des mois de rumeurs, Amazon a confirmé que ce sera finalement Sopĥie Turner (Sansa Stark) qui incarnera Lara Croft à l'écran. Mais le reste du casting était encore resté secret. Jusqu'à maintenant.

Amazon a en effet dévoilé l'intégralité du casting principal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du lourd. Outre Phoebe Waller-Bridge (géniale créatrice de Fleabag) toujours aux commandes, on retrouvera également Jason Isaacs (The OA, The White Lotus) dans le rôle de l'oncle de l'aventurière. Cette dernière sera également accompagnée par son fidèle ami Zip interprété par Martin Bobb-Semple, ainsi que son majordome, quant à lui incarné par Bill Paterson (également aperçu dans Fleabag).

Découvrez le casting complet de la série Tomb Raider

Mais on n'a pas encore abordé le plus étonnant. Amazon n'a visiblement pas lésiné sur les moyens pour attirer les spectateurs, puisque la tête d'affiche n'est autre qu'une immense star de cinéma. Il s'agit ni plus ni moins que de Sigourney Weaver, principalement connue pour son rôle iconique dans Alien, mais aussi dans Avatar ou encore Ghostbusters. L'actrice interprétera Evelyn Wallis, “une mystérieuse ambitieuse femme qui n'hésitera pas à exploiter les talents de Lara”. On n'en saura pas plus pour le moment.

Autre nouveau personnage de l'univers, Francine, employée du Bristish Museum et incarnée par Celia Imrie (Star Wars, Bridget Jones). « Tomb Raider compte une pléthore de personnages emblématiques », s'est enthousiasmé Phoebe Waller-Bridge. « Je suis ravie d'avoir pu faire apparaître à l'écran certains de mes personnages préférés et ceux des fans, tout en introduisant quelques nouveaux voyous de notre cru. Ce casting dépasse mes rêves les plus fous ! »