Vivez le meilleur de la Ligue 1 sur Prime Video : profitez de cette offre pour ne rien rater du championnat

La Ligue 1 est de retour sur Prime Video grâce au partenariat entre Amazon et la LFP. La chaîne Ligue 1+ est disponible directement sur la plateforme, bien qu’Amazon ne détienne plus les droits de diffusion du championnat français.

Cliquez ici pour profiter de l'offre

Détentrice des droits TV de la majorité des matchs de Ligue 1 cette saison, la LFP a choisi de ne pas s’aventurer seule dans la diffusion du championnat. La chaîne Ligue 1+ est donc accessible via plusieurs partenaires, dont Prime Video qui est déjà bien ancré dans l’univers du football français pour avoir diffusé le championnat pendant trois saisons.

Amazon est donc en terrain connu, même si cette diffusion se fait sur des bases totalement différentes. La production est gérée exclusivement par LFP Media qui propose une gamme variée de contenus, en plus des 8 matchs sur 9 diffusés en direct chaque journée. Vous pourrez tous les retrouver sur Prime Video.

Comment profiter de la Ligue 1 sur Prime Video ?

Rien de plus simple : il suffit de souscrire au pass Ligue 1+ directement sur la plateforme d’Amazon en cliquant sur le lien ci-dessous. L’abonnement coûte 14,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois ou 19,99 € par mois sans engagement.

Avec le pass Ligue 1+ sur Prime Video, vous bénéficiez de :

8 matchs de Ligue 1 sur 9 en direct, avec le 9 e (celui de samedi 17h) en différé à partir de minuit

(celui de samedi 17h) en différé à partir de minuit Le Replay des matchs

Les 10 plus belles affiches de la saison, dont PSG-OM, PSG-OL ou encore OM-OL

Le Trophée des Champions et les barrages de la Ligue 1

Directs d'avant-matchs et analyses d’après-match

Plusieurs émissions exclusives : Le Kick-off (vendredi soir), 90+1 (samedi soir) et Le Club (dimanche soir)

(vendredi soir), (samedi soir) et (dimanche soir) Des coulisses, des interviews, et des reportages exclusifs.

Cliquez ici pour profiter de l'offre

Enfin, la Ligue 1 via Prime Video est accessible sur différentes plateformes, telles que les smart TV (Samsung, LG, Sony, TCL, Panasonic, Philips…), les Box TV sous Android TV, Apple TV et Fire OS. Vous pouvez également y accéder sur Windows, macOS, Android et iOS ou encore depuis les navigateurs web.