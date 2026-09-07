Amazon Prime Video se dote d’une nouvelle chaîne gratuite qui va plaire aux mordus d’espace

Amazon continue de développer l’offre FAST de Prime Video, avec une nouvelle chaîne gratuite qui vient de rejoindre le catalogue. Celle-ci diffuse en continu des images de la Terre depuis l’espace. Mood.

prime video bugs
Crédits : Adobe Stock

Maintenant que The Boys est terminée, faut bien trouver de quoi remplir le catalogue de Prime Video pour attirer de nouveaux spectateurs. Ça tombe bien, Amazon a déjà quelques projets dans les cartons prévus à cet effet. À la rédaction, on attend bien entendu (non sans une certaine crainte) la série Blade Runner 2099 ainsi que la nouvelle adaptation de Carrie. Mais ces dernières n’étant pas encore disponible, la plateforme a trouvé un moyen de nous faire patienter un petit peu.

Depuis quelque temps, Prime Video s’intéresse à la FAST TV (Free Ad-Supported Streaming TV), soit la télévision en direct gratuite financée par la publicité. Le service n’est pas le seul, puisque Sony s’est elle-même lancée dans l’aventure la semaine dernière sur PS5. Vous l’aurez compris, c’est donc une nouvelle chaîne gratuite qui vient aujourd’hui renforcer l’offre de Prime Video. Une chaîne un peu particulière, puisqu’elle ne diffuse qu’un type de contenu.

Sur le même sujet — Amazon lance Prime Video Ultra : il faudra payer plus cher pour supprimer la pub et avoir la 4K

Amazon Prime Video lance une chaîne gratuite dédiée à l’espace

Il s’agit donc de la bien nommée Space Live, une chaîne déjà disponible dans d’autres catalogues FAST, comme Pluto TV. Celle-ci a une seule mission, qu’elle remplit avec brio : diffuser en continu des images de la Terre depuis l’espace. Celles-ci sont filmées à l’aide de caméras 4K installées sur la Station spatiale internationale (ISS). Il ne faudra pas vous attendre à beaucoup plus que cela.

En fonction de l’heure à laquelle vous allumez votre télé, vous pourrez observer la Terre à un stade particulier de son orbite, mais c’est à peu près tout. L’idée est donc surtout de proposer une chaîne d’ambiance, presque méditative, à laisser tourner en fond pour décorer votre logement, ou simplement satisfaire votre curiosité du moment. Space Live est disponible dès aujourd’hui depuis le catalogue Prime Video Channels. Vous n’avez pas besoin d’être abonné à Amazon Prime pour y accéder.


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