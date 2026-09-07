Ce smartphone haut de gamme de Xiaomi passe à 484 € (-40 %), un an après sa sortie

Sorti il y a tout juste un an, le Xiaomi 15T Pro n’a rien perdu de ses atouts. Son prix n’a, par contre, plus rien à voir avec celui de départ, surtout lorsqu’il est en promotion. AliExpress le propose en ce moment sous la barre des 500 € dans sa version avec 256 Go de stockage.

Xiaomi 15T Pro

Le Xiaomi 15T Pro 12/256 Go a été lancé en France à 799 € en septembre 2025. Un an après sa sortie, et malgré la sortie du Xiaomi 17T Pro un peu plus tôt cette année, il reste l’un des meilleurs modèles de sa catégorie, c’est-à-dire un smartphone haut de gamme proposé à un prix nettement inférieur à celui des modèles premium les plus onéreux du marché.

En ce moment, AliExpress le propose même à moins de 500 €. Il est à 484 € pour être plus précis. Et pour arriver à ce prix, vous devez saisir le code PHD45 au panier qui fait chuter son prix de 45 € supplémentaires, sachant que le prix affiché à la base de 529 € est déjà un tarif promotionnel. Pour rappel le code promo, expire ce 07 septembre à 23h59.

Ce sont donc deux réduction cumulable qui vous permettent d’économiser 315 €, soit environ 40% de remise par rapport au prix de lancement. Le produit bénéficie du label Marque+, qui certifie son authenticité. Il est livré gratuitement depuis la France, en moins de 3 jours en moyenne.

Des prestations haut de gamme sous les 500 €

Malgré son prix, le Xiaomi 15T Pro n’est pas un milieu de gamme. Sa puce Dimensity 9400+ gravée en 3 nm peut faire tourner les jeux exigeants et garantit de belles performances, même pour les années à venir. Elle s’accompagne ici de 12 Go de mémoire vive et d’un stockage de 256 Go.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces (2 772 × 1 280 px), avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. La luminosité maximale, quant à elle, est de 3 200 nits. Le téléphone bénéficie aussi d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

La partie photo est la preuve que le Xiaomi 15T Pro ne joue pas dans la même cour que les milieu de gamme de sa tranche de prix.  Elle est composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP, et surtout d’un téléobjectif Leica avec zoom optique 5x. C’est une configuration polyvalente, qui offre une vraie focale pour photographier un sujet éloigné, et ne se contente pas seulement d’un grossissement numérique.

Enfin, la batterie de 5 500 mAh est compatible avec une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil de 50 W. Xiaomi annonce 36 minutes pour faire le plein avec un adaptateur compatible, mais le bloc n’est pas fourni dans la boîte.


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