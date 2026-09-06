Une console portable totalement transparente va bientôt débarquer, et elle coûte moins de 100 €

Voir au travers de sa console, ce sera peut-être bientôt possible. Un projet Kickstarter promet de développer « la première console de jeu vidéo entièrement transparente au monde », qui embarquerait plusieurs centaines de jeux vidéo.

Arduview
Crédits photo : Arduview

Dans la communauté des gamers, les plus « anciens » se souviennent probablement de la version transparente de la cultissime Game Boy de Nintendo. À l’époque, détenir un tel objet faisait de vous le roi de la cour de récréation. Et la mode du « tout transparent » semble avoir traversé les décennies. La Nintendo Switch, par exemple, a eu droit à une version transparente digne des consoles de jadis. Le Galaxy S8 de Samsung a, lui aussi, eu droit à une version totalement transparente.

Et, plus le temps passe, plus le retour de la mode du tout transparent se confirme. Pour fêter les 20 ans de la Xbox, Microsoft a par exemple lancé une manette transparente. Et même Apple pourrait bien s’y mettre. En effet, la marque à la pomme imaginerait un iPhone, un Mac et une Apple Watch entièrement en verre.

Toutefois, la plupart des appareils transparents ne le sont pas totalement. En effet, si l’on peut bien voir au travers de la coque, la plupart des éléments restent visibles. Difficile de cacher la dalle de l’écran ainsi que certains composants électroniques. Et pourtant, les choses pourraient bientôt changer.

Arduview : une console portable transparente et abordable

C’est en tout cas ce que promet un projet Kickstarter particulièrement ambitieux. Basée sur la plateforme open source Arduboy, la console portable promet d’être, cette fois, totalement transparente. Sobrement baptisée Arduview, celle-ci bénéficierait non seulement d’une coque transparente, mais également d’un écran OLED et d’une carte mère quasiment invisibles.

« Nous avons donc poussé le concept plus loin avec un écran OLED transparent, une carte électronique transparente et une coque transparente », explique le fondateur d’Arduview, Louis Huang. « Vous pouvez voir directement à travers l’ensemble de l’appareil », promet l’étudiant du Babson College.

Côté performances, l’Arduview se limiterait à 2,5 Ko de RAM pour 32 Ko de stockage. L’appareil, pesant une cinquantaine de grammes à peine, se rechargerait via un simple port USB-C. La console portable embarquerait nativement pas moins de 400 jeux vidéo. Ainsi, et bien que celle-ci soit dépourvue de modules Wi-Fi, les joueurs auront de quoi se mettre sous la dent. Une fois produite, l’Arduview se vendrait environ 100 dollars, soit à peine plus de 85 euros au taux actuel.


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