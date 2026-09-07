La DJI Osmo Pocket 3 voit son prix fondre de moitié : mais l’offre expire bientôt

L’arrivée d’un nouveau modèle n’a pas rendu la DJI Osmo Pocket 3 obsolète. Elle a gardé tous ses atouts, et a surtout vu son prix baisser. AliExpress la propose actuellement à 281 €.

Dji Osmo Pocket 3

La DJI Osmo Pocket 3 coûtait 539 € lors de sa sortie, mais on est désormais loin de ce prix de référence. La caméra est en promotion en ce moment, avec un prix affiché de 311,71 €, mais le code promo PHD30 enlève 30 € supplémentaires au panier. Vous la payez finalement 281,71 €, soit une économie de 248 € par rapport à son prix de lancement. Cela correspond à une baisse d’environ 47 %.

La livraison est gratuite depuis la France, en moins de 3 jours en moyenne. Le produit porte également le badge Marque+, gage de son authenticité. Le code promo PHD30 est valable jusqu’à ce soir, 7 septembre à 2 h59, dans la limite des stocks disponibles.

Une petite caméra qui sait filmer en grand

L’Osmo Pocket 3  dispose d’une nacelle mécanique sur trois axes pour compenser les mouvements de l’utilisateur pendant qu’il filme. Vous obtenez ainsi des plans fluides en marchant, sans devoir transporter un stabilisateur séparé.

La caméra est équipée d’un capteur CMOS de 1 pouce, l’un de ses principaux arguments. Elle filme jusqu’en 4K à 120 images par seconde et s’en sort mieux lorsque la lumière diminue que les petites caméras disposant d’un capteur plus étroit. La fréquence maximale permet aussi de créer des ralentis en 4K.

La DJI Osmo Pocket 3 intègre un écran tactile de 2 pouces qui pivote pour passer rapidement d’une vidéo horizontale à un format vertical. La caméra peut verrouiller un sujet et le suivre automatiquement en le maintenant au centre du cadre.

DJI annonce jusqu’à 166 minutes d’autonomie en 1080p et une recharge à 80 % en seulement 16 minutes. La caméra accepte également les profils D-Log M et HLG en 10 bits, utiles si vous souhaitez retravailler plus précisément les couleurs au montage. Si vous préférez l’Osmo Pocket 4, elle est aussi en promotion en ce moment.

 


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