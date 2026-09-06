iPhone pliable : Apple hésiterait encore sur son nom, voici les pistes envisagées

Pour l’instant, tout laisse à penser qu’Apple nommera son prochain smartphone pliable « iPhone Ultra ». Mais il se pourrait que la marque à la pomme choisisse un nom radicalement différent pour son futur appareil.

Dans l’univers des smartphones pliables, la concurrence est déjà rude. En effet, de multiples fabricants se bousculent pour proposer le meilleur appareil pliant. On retrouve tout d’abord Samsung, véritable pionnier dans le domaine. Celui-ci propose notamment le Galaxy Z Fold 8, qui serait victime d’un fâcheux problème de conception. On pense également au Xiaomi 18 Fold, que nous avons pu voir directement à l’occasion de l’IFA de Berlin. Mais c’est sans compter sur Apple, qui compte bien se tailler une part du gâteau.

En effet, la marque à la pomme prépare le lancement de son smartphone pliable tant attendu. Pour l’instant baptisé iPhone Ultra, celui-ci se dévoile peu à peu, bien avant son lancement officiel. L’iPhone Ultra profiterait par exemple de cette fonction clé, même si les maquettes présumées montrent le contraire. On a par ailleurs une petite idée de son prix, qui pourrait grimper à près de 2 000 € en France.

Ainsi, comme tout bon smartphone, l’iPhone pliable d’Apple fait l’objet de nombreuses fuites et autres rumeurs. Et, si ces dernières nous permettent de nous faire une petite idée de ce que sera l’iPhone Ultra, un mystère reste entier. Il s’agit bien évidemment de son nom, le terme « iPhone Ultra » n’ayant été ni infirmé ni confirmé par Apple.

Apple : iPhone Ultra, iPhone Duo ou iPhone Fold ?

On a tout d’abord pensé qu’Apple choisirait le nom « iPhone Fold ». Ce choix pourrait paraître logique. Mais il ne faut pas oublier que certains de ses concurrents ont déjà fait ce choix. Comme nous le précisions précédemment, Samsung utilise déjà « Fold » pour son Galaxy Z Fold 8. C’est également le cas de Xiaomi avec son 18 Fold.

Une autre alternative au terme « Ultra » pourrait être « Duo ». Pour rappel, la marque à la pomme utilise déjà ce dernier pour ses PowerBook Duo et autres MagSafe Duo. Mais là aussi, la concurrence a déjà de l’avance. On pense notamment à Microsoft et son smartphone à double écran Surface Duo.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre très longtemps avant d’en avoir le cœur net. En effet, Apple devrait officiellement dévoiler son futur iPhone pliable à l’occasion de l’événement « Surprise and Shine », qui aura lieu le 9 septembre prochain.